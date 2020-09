sports

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,



N'ayant pas obtenu les signatures des organisations syndicales en 2016, ma candidature à l'élection de membre indépendant de la ligue professionnel de Football n'a donc pas été validé.

Suite à l'assemblée générale du 31 juillet présidée par Mme Nathalie Boy de la Tour, décidant d'organiser les élections de la présidence de la LFP le 10 septembre 2020 à 14h30, j'ai le plaisir de vous annoncer ma candidature à l'élection de membre indépendant de la LFP et si possible à l'élection du président de la LFP.



J'ai 43 ans, je suis président d'une société de courtage en opérations de banque et d'assurance.

J'ai crée un fonds de dotation et un centre d'arbitrage, dirigeant du Club Sport Football.

Je possède plusieurs marques déposés pour le Football.



N'ayant, à ce jour, aucun lien ou intérêt direct et indirect avec les clubs membres de la Ligue Professionnel de Football, ma situation est conforme au statuts de la Ligue et favorise la validation de ma candidature en tant que membre indépendant de la LFP au moment du dépôt des candidatures fixés le 26 août 2020.



En espérant obtenir les parrainages de l'UAF, de l'UCPF ou du syndicat Premiere Ligue, je partirai en campagne pour présenter aux dirigeants des clubs professionnels et aux acteurs du Football mon projet pour la LFP. Sans prétention, je peux vous assurer que mes projets seront de nature à servir les intérêts de la ligue1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT.



Je saurai renforcer les liens avec nos partenaires et notre nouveau diffuseur Mediapro France.



Je suis favorable à ce que les représentants des clubs de supporters intègrent le conseil d'administration de la LFP.

D'ores et déjà , je vous remercie tous de votre soutien !



Ensembles,

Jean-Pierre MAPOLIN

Candidat membre indépendant de la LFP