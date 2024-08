sports



Joshua Martin est un américain basé en Californie. Il est le fils de Terry Martin, l’un des plus productifs shaper à la main de son époque. Depuis son plus jeune âge dans les salles de shape de son père, Josh a commencé à shaper des dérives, puis a shapé ses premières planches dans un atelier à Laguna Canyon en Californie.

Depuis, Josh a gardé le légendaire statut établit par son père avec la marque Martin Shapes en continuant à shaper à la main toutes ces planches et en travaillant tout aussi bien avec le bois que la mousse.



Plus qu’une simple planche de surf

Les planches shapés par Joshua Martin sont bien plus que de simples planches de surf, c’est avant tout un objet unique que Joshua aime personnaliser avec des tails bloc en résine teintée ou en bois. Ce sont aussi des objets tirés du pure artisanales dont le savoir faire perdure depuis des années chez les Martin. Joshua a également grandi avec les shapes de la marque Hobie (shapé par son père) qu’il peut également reproduire.

Toutes les planches et les tails bloc de Joshua Martin sont fait à la main, les décorations, la stratification et le ponçage sont réalisés par l’équipe UWL. Tous les modèles sont à retrouver sur le site http://www.martinshapes.eu.

A propos de UWL Surfboards

Issu d'une famille de surfeurs, Renaud Cardinal a créé UWL Surfboards en 1991. Il surfe depuis plus de 34 ans et a consacré sa vie professionnelle à l’élaboration de planches de surf. Pendant toutes ces années Renaud s’est construit une solide réputation, devenant ainsi l’un des meilleurs shapers français et leader sur le marché français.

En se forgeant une image high-tech et de qualité, UWL Surfboards s´est imposé comme la seule société de surf du genre en France. Le développement du marché du surf français et européen, allié à la croissance de l´atelier font de la marque UWL, un professionnel français incontournable dans son domaine.

Aujourd'hui l'atelier UWL est l'endroit où les shapers internationaux parmi les plus influents, les plus créatifs ou underground s'arrêtent lors de leurs séjours en Europe.