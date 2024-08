sports









La grande fête du VTT



C’est à Villard-de-Lans, au coeur du Vercors et d’une nature préservée, que le Vélo Vert Festival s’installe pour la cinquième année consécutive. Rendez-vous incontournable des passionnés de VTT, premier centre d’essai VTT du monde et considéré comme le salon du VTT en France, le Vélo Vert Festival est encore bien plus que cela.



Pour l'’édition 2017, le public est appelé, durant trois jours, à vibrer au rythme des nombreuses épreuves sportives, savourer l’atmosphère chaleureuse et tester ses coups de cœur parmi plus de 2000 vélos et accessoires de 300 marques différentes.





Tenter l'expérience du vélo électrique



Depuis quelques années, l’arrivée du vélo à assistance électrique opère une véritable révolution dans le monde du cycle. Avec elle, de nouvelles pratiques ont vu le jour permettant au grand public de connaître les joies du tout-terrain, les sensations grisantes du pilotage ainsi que la découverte de sentiers jusqu’alors inaccessibles.



Le salon du Vélo Vert Festival offre la plus grande gamme de VTT à assistance électrique en test. Durant trois jours, les plus grands constructeurs mondiaux dévoilent leurs dernières innovations et les mettent à disposition des festivaliers et de la presse. Une occasion unique de rencontrer les fleurons de ce nouveau marché tels que Bosch ou Yamaha, de découvrir les joies du VTT et d’expérimenter de nouvelles sensations au guidon de petits bijoux de technologie. Sur le terrain, de multiples sentiers balisés et adaptés dévoilent toute la magie du plateau du Vercors et le plaisir du pilotage en toute sécurité.

Enfin, pour les plus chevronné, des défis sont à relever lors de compétitions électriques.





Le programme électrique



- Vendredi 2 juin : Enduro Haibike Electric : 40 km avec liaisons et spéciales

- Samedi 3 juin : Chrono All-Moutain Electric, 40 km

- Dimanche 4 jjuin : Electric Race Lapierre : 1 heure de course



Durant toute la durée du festival :



- Parcours tests E-Bike Epowered by Bosh

- Challenge Electric récompensé par 1000 euros de primes





Voyage de presse : Pour vivre l’événement intensément, et découvrir le VTT dans un territoire d’exception, un voyage all-inclusive est organisé.

Un accueil presse personnalisé vous est réservé lors du Vélo Vert Festival.





Informations et inscriptions : www.velovertfestival.com

A 30 minutes de Grenoble / 1h30 de Lyon





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici





A propos de Chlorobike



Leaders de la Presse VTT depuis 1989 (Vélo Vert Magazine), Chlorobike s'est développé sur le digital dès 2000. Chaque mois, plus d’un million de pratiquants de vélo Français lisent les informations et conseils ou utilisent les services mis à leur disposition par la société. Depuis 2010 Chlorobike a également l’objectif de rassembler les amateurs de vélo sur le meilleur événement du monde possible : le Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans.