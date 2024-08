sports

Le "Mans Classic" est la plus grande compétition mondiale réservée aux automobiles anciennes ayant participé à l’épreuve entre 1923 et 1981. Cette course automobile historique compte, avec "Goodwood Revival" et le "Grand Prix Historique de Monaco", parmi les courses automobiles historiques les plus prestigieuses du calendrier international. La compétition se déroule sur 24 Heures sur le circuit historique du Mans.

Adelandre & Co est le sponsor principal de deux autos engagées dans l'épreuve : la Jaguar Type E coupé de 1962 no 224 et la Bugatti 35B Grand Prix de 1928 no 9, toutes deux pilotées par Stéphane Darracq. La Jaguar E est un modèle coupé de série I de 1962 équipée d’un moteur de 3,8 litres de cylindrée développant plus de 300 chevaux et d’une caisse allégée dite "semi lightweight" dont les ouvrants sont en aluminium. La Bugatti 35B est un modèle de Grand Prix avec moteur de 8 cylindres en ligne et 2,3 litres de cylIndrée équipé d'un compresseur.

Unique en son genre, le Mans Classic a la particularité de mettre en competition plus de 600 voitures de course d'époque, regroupées sur six plateaux d'époques identiques et rassemblent plus de 1000 pilotes du monde entier qui se relaient au volant de ces autos pendant 24 heures de course non stop.

Pour l'edition 2018 une dizaine d'anciens vainqueurs de l'épreuve des 24 heures du Mans et d'anciens pilotes de F1 seront au volant de certaines des Ferraris, Porsche, Aston Martin, Jaguar, Bugatti et autres Bentley engagées en course: Henri Pescarollo, Jochen Mass, Jurgen Barth, Romain Dumas, Gerard Larousse ...





