Forme boomerang



Le design inédit et très particulier de cette caméra en forme de boomerang avec ses deux ailes articulées, permet ainsi à la Cambox de s’adapter à tous les types de casques et visières, qu’elles soient courbées, incurvées, souples ou rigides.





Fixation simple et rapide

La mise en place de la caméra se fait très simplement par l’utilisateur, qui va lui même placer la fixation Velcro© auto-collante sous la visière de son casque. La Cambox est déjà équipée de la partie velcro femelle ce qui permet de la fixer très facilement et rapidement en la plaquant sur le velcro mâle collé sur le casque.





Burghley Cross Country video, Joseph MURPHY (IRL) avec la Cambox Isi3.





Intelligente, discrète, design, légère et sécurisante



La Cambox réinvente la camera embarquée en proposant un nouveau concept de caméra intelligente, discrète, esthétique, légère mais surtout sécurisante car elle préserve l’intégrité du casque en conservant son rôle premier : celui de protéger la tête de son utilisateur.



Centrée sur le regard sans réduire le champ de vision

Son positionnement inédit et son objectif centré entre les yeux permet de filmer au plus proche du regard, tout cela sans réduire le champ de vision de l’utilisateur.



La Cambox offre ainsi une nouvelle alternative pour filmer les mains libres ce que vous regardez pour capter vos plus belles émotions en toute liberté.



Angle de vue réglable du bout des doigts

La partie centrale de la Cambox est dotée d’un basculeur qui permet d’incliner son objectif pour changer son angle de vue verticalement sur 35°. Cette fonctionnalité ouvre le champ des possibles en élargissant l’usage pour de nombreuses utilisations : compétition, coaching, entraînement, loisir ...

CAIO Aix La Chapelle 2018 - Thibault COUDRY (FRA) avec la Cambox Isi3



Chaine youtube Cambox Horse



Une caméra connectée pilotable depuis son smartphone



Une des grandes nouveautés de cette caméra, c’est l’intégration d’une antenne wifi qui en fait un objet connecté. Très simple d’usage, il suffit de télécharger sur son smartphone l’application gratuite Cambox (disponible sous Androïd et iOS) pour piloter sans fil la Cambox. Grâce à celle-ci l’utilisateur peut du bout des doigts :

- Ajuster l’angle de vue grâce au mode preview

- Contrôler le niveau de charge de la batterie et le volume sonore du micro

- Ajuster la balance des blancs qui est réglable via 5 modes : auto, nuageux, ensoleillé, éclairage LED, éclairage fluorescent.

- Modifier l'exposition, très utile selon les prises de vues et l’univers dans lequel on se trouve (manège, carrière, terrain en herbe etc..)

- Modifier la résolution HD1080 ou 720

- Visualiser et transférer photos et vidéos sur smartphone/tablette.



Un concentré de technologies embarquées

La Cambox Isi3 délivre des images de haute qualité grâce à son capteur vidéo SONY© et une ambiance sonore immersive grâce à ses 2 micros HD placés dans chaque aile de la caméra. La Cambox dispose d’une antenne wifi intégrée et d’une application gratuite à installer sur son smartphone.

- Vidéo FULLHD 1080 30 Images / sec ou 720 60 images / sec

- Capteur vidéo SONY

- Antenne WIFI intégrée

- Application smartphone gratuité Androïd et iOS

- 2 micros HD placés de chaque côté pour un son stéréo

- Autonomie de 80 minutes

- Seulement 16 mm d’épaisseur

- Poids plume de 47 grammes seulement



A propos de Cambox Horse

En 2011, Jean-Marc PIEDNOIR recherche une solution pour permettre de filmer simplement ses séances à cheval, pour cela il est amené à tester toutes les types de caméras embarquées, de la paire de lunettes jusqu’au caméras boîtiers.

Convaincu par ses amis cavaliers que les produits existants présentent des inconvénients tels que le poids, la fixation, la sécurité et le manque de discrétion et d’esthétisme, Jean-Marc imagine alors un concept révolutionnaire de caméra.

Celle-ci prend la forme d’un boomerang et vient se plaquer sous la visière du casque. Il conçoit alors dès 2012 un premier prototype à partir d’un simple bout de carton sur lequel il soude et colle des composants.

Après de nombreux tests concluants sur les prototypes, le projet démarre officiellement en 2013 afin de fabriquer et commercialiser cette caméra sous le nom de Cambox, contraction des mots anglais Cam Box pour Caméra Boîtier.

La Cambox est à la fois un produit innovant de part son concept mais également de part son procédé de fabrication qui est basé sur sa méthode de fabrication révolutionnaire de l’impression 3D. Ainsi Cambox Horse conçoit et fabrique grâce à ses 18 imprimantes 3D l’ensemble de ses pièces plastiques qui sont par la suite assemblées dans son atelier près de Nantes pour proposer un produit Made in France.

Sur un marché en pleine croissance, la startup Cambox Horse envisage de lancer une nouvelle levée de fonds sur 2019 pour accélérer son développement à l’international et commercialiser de nouveaux produits sur d’autres secteurs d’activité.

Cambox et ses marques associées ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées et enregistrées en France et dans d’autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La Cambox est protégée par un brevet en vigueur, déposé et enregistré sur plusieurs pays

Cambox Horse est une filiale de Cambox Vision Group.





Prix et disponibilité



La Cambox Isi2 (249€ TTC) et la nouvelle Cambox Isi3 (349€ TTC) sont disponibles dans le monde entier dans différentes couleurs.



Online store : store.camboxhorse.com