Présente depuis 2017 sur iOS, l’application spécialement conçue pour les sports mécaniques est désormais disponible sur les appareils Androïd. Elle apporte de nouveaux contenus comme les calendriers d’évènements, qui peuvent être renseignés par les organisateurs de roulages et stages de pilotage sur piste.



Préparer et enregistrer ses sessions auto, moto ou karting n’a jamais été aussi simple.





Concept simple mais efficace



Le pilote peut choisir parmi les circuits situés à proximité et suggérés par l’application, ou bien créer son propre circuit en quelques clics depuis la vue satellite. Il lance ensuite l’enregistrement de sa session et suit ses performances tour par tour sur l’écran ou grâce aux annonces vocales.



La position du véhicule est suivie grâce au GPS embarqué du smartphone et permet de calculer des temps de passage précis ainsi que des données analytiques telles que les vitesses de passage en courbe ou les intensités et points de freinage/accélération.





Compatible avec les GPS externes



Un GPS externe peut être connecté au smartphone pour encore plus de précision. Les données enregistrées peuvent être partagées et exportées pour un usage ultérieur.





Pour tous les circuits outdoor



De par sa conception, l’application est compatible avec l’ensemble des circuits outdoor à travers le monde. Plus qu’un simple chronomètre, LapTrophy permet à l’utilisateur de conserver l’historique de ses sessions par circuit, suivre l’évolution de ses performances et découvrir de nouveaux circuits et évènements dans sa région.



De nombreux indicateurs et fonctionnalités



LapTrophy apporte tous les outils nécessaires à l’analyse et l’amélioration de ses performances :

Chronométrage avec affichage temps-réel et annonces vocales

Meilleurs temps au tour et par secteur

Vitesse moyenne et maximum

Enregistrement des trajectoires

Analyse des vitesses de passage, zones de freinage et d’accélération

Exportation des données

Découverte des circuits et évènements à proximité

Tableau des meilleurs temps par circuit

Contenus vidéos associés

Création de circuits personnalisés et partage



Prix

L’application est gratuite, les plus exigeants pourront bénéficier de fonctionnalités additionnelles à travers un abonnement premium (3,99€ - mensuel ou 29,99€ - annuel).

À propos de LapTrophy



L’application LapTrophy a été lancée en 2017 et compte à ce jour plus de 100 000 téléchargements. L’aventure a débuté grâce à une idée de Xavier Bibaut, co-fondateur de LapTrophy.



"Lors d’un week-end moto sur circuit, j’étais à la recherche d’un chrono simple et gratuit. En parcourant l’App Store, je constate que l’offre est limitée : les seules solutions sont peu fiables, datées ou trop chères. Nous nous sommes donc lancés dans le développement d’une alternative, ainsi est née LapTrophy." commente Xavier Bibaut.





YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=YA1zfg-q8gc



Informations pratiques



https://www.laptrophy.com/

Prix : gratuit

Fonctionnalités additionnelles à travers un abonnement premium (3,99€ - mensuel ou 29,99€ - annuel).

Disponible sur :