Le sport de Pickleball



Le pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du padel , du badminton et du tennis de table. Il se joue avec une raquette et une balle perforée en plastique sur un terrain de badminton au dessus d'un filet de type tennis. Le pickleball est habituellement joué en double mais aussi en simple pour ceux qui recherchent un plus grand défi. C’est un sport toutes saisons qui peut être joué tant à l'intérieur qu’à l'extérieur.





Tous les âges et niveaux de jeu

La popularité du pickleball est en plein essor en Amérique du Nord et d'autres pays en raison d'un large éventail de facteurs. Le sport est très amusant à jouer pour tous les âges et niveaux de jeu, du débutant au champion.



Les règles, les équipements et les dimensions du jeu créent un sport unique qui fournit des échanges (rallyes) longs et dynamiques durant tout le jeu.





Placement et tactique plus importants que puissance et vitesse



Dans le pickleball, le placement et les tactiques du jeu de la balle sont plus importants que la puissance et la vitesse. Ceux qui ont une bonne coordination œil-main et une bonne compréhension de la stratégie de ce sport peuvent concurrencer efficacement des adversaires plus agiles et puissants.





Brève histoire du Pickleball



Le sport a été créé aux États-Unis en 1965 sur l'île de Bainbridge près de Seattle, Washington. Les créateurs de pickleball visaient à concevoir un nouveau sport qui serait amusant, stimulant et que tout le monde pourrait jouer. Ils ont commencé à jouer avec des palettes de tennis de table et une balle en plastique.



Au début, ils ont placé le filet à la hauteur d'un filet de badminton et jouaient à la volée au dessus du filet. Au fil du temps ils ont constaté que la balle rebondissait bien sur une surface de sol solide, de sorte que le filet a été abaissé et les règles ont évolué pour devenir le sport que nous connaissons aujourd'hui en tant que pickleball.



La légende veut que Pickle (Cornichon) était le chien de la famille et qu'il ne cessait de courir derrière la balle. Les créateurs, en recherche d'un nom pour leur nouveau jeu, décidèrent de l'appeler Pickleball ...





Quelques règles de base du Pickleball

Le pickleball est joué sur 11 points. Les points sont marqués par l'équipe au service seulement. La balle est servie dans un mouvement de bas en haut sans rebondir sur le sol. Un serveur n'a droit qu'à un seul service. Le serveur continue de servir, alternant les carrés de service, jusqu'à ce que l'équipe au service perde un rallye.

La zone de non volée, aussi appelée communément "la cuisine" : elle s'étend sur 2,13m de part et d'autre du filet. Un joueur ne peut volleyer une balle s'il s’y tient. Il peut retourner une balle de l'intérieur de la zone de non volée si elle y a rebondi en premier.



Raquette et balle de Pickleball



L'Équipement de Pickleball

Les raquettes de Pickleball

Les raquettes de pickleball sont légères et leur maniement aisé. Elles sont généralement construites en bois, en aluminium ou un composite high-tech. Le poids moyen d'une raquette de pickleball est d'environ 240g. Les prix des raquettes vont de 20 à 150 Euros.

Les balles de Pickleball

Le pickleball est joué avec une balle en plastique légère perforée qui est légèrement plus grande qu'une balle de tennis. Deux modèles de balle se distinguent selon la taille des trous. Les trous d'une balle de plein air sont plus petits afin de minimiser l'effet du vent.

Le Filet de Pickleball

Le pickleball peut être joué en utilisant soit un filet fixe, soit portable. Les filets de pickleball portables sont conçus pour un emballage rapide et faciles à monter et à enlever. Cela permet de jouer au pickleball n'importe où sur une surface plane et dure.

Le Terrain de Pickleball

Le terrain de pickleball peut être mis en place à l'intérieur ou à l'extérieur sur tout type de surface dure et plane. Sa taille est celle d’un terrain de badminton. On peut tracer 4 terrains de pickleball sur un seul terrain de tennis.



Le Pickleball dans le Monde



2014 : La popularité du pickleball a explosé au cours de la dernière décennie, en grande partie en raison de la création de l'Association Pickleball USA (www.usapa.org) en 2005. Actuellement, il est considéré comme le sport qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Le nombre de terrains de pickleball, les clubs, les cliniques (rencontres organisées pour améliorer son jeu) et compétitions connaissent une croissance exponentielle. La popularité du pickleball s'est propagée à l'Europe, l'Asie et l’Océanie et il est rapidement devenu un sport mondial.

La Fédération Pickleball France



2014 : le Pickleball prend racine en France



En 2014, Pierre Obozinski revient d'un séjour au Canada, où des amis lui ont fait découvrir le pickleball. La séduction est immédiate et l'envie de l'introduire en France et de le partager avec ses amis prend forme. Un filet, 4 raquettes et des balles dans ses bagages, la première action est de trouver un espace de jeu. On est dans le Pays de Fayence dans le Midi, à une demi heure de Cannes, dans l'arrière pays. Un hall de sports dans la commune de Callian fera l'affaire pour y poser les lignes de deux terrains de Pickleball. La municipalité, heureuse de voir que cette nouvelle activité apportera un complément de vie au vieux hall, coopère et laisse à l'association Amicale Europe Pays de Fayence le droit d'usage gratuit pour quelques sessions dans la semaine.



2018 : Les associations se regroupent au sein d’une fédération



La fédération a été créée en 2018, à laquelle se sont jointes 5 associations affiliées et environ 150 joueurs. Plusieurs compétitions sportives ont été organisées au fil des ans, la plus importante en date étant le French Open 2019 à Fayence qui a vu une participation de plus de 100 joueurs venus de 13 pays et 3 continents différents se disputer les divers titres proposés sur 3 jours de compétition. La communauté internationale a vivement apprécié tant l’organisation et le niveau du tournoi que le charme du lieu choisi.





French Pickleball Open 2019 à Fayence (Var)

Où jouer ?

5 associations affiliées : Pays de Fayence (83), La Garde (83), Chamonix (74), Pays de Camargue (30), Nice (06)

Autres lieux de pratique identifiés : Brest (29), Clapiers (34), Faverges La Tour (38), Nantes (44), Lorient (56), Clermont Ferrand (63), Oullins (69), Gray (70), Prissé (71), Soisy-sur-Seine (91). Pour plus d’information, contactez Pickleball France.

Tarif Moyen : Au sein des associations affiliées de 30 à 50€/an et jusqu’à 80€ (avec location de salle).



Adaptations COVID-19

Pickleball France a établi les règles spéciales qui permettent une reprise du jeu dans des conditions similaires à celles qui ont été approuvées pour les fédérations de Tennis et de Badminton. Des conditions particulières peuvent être appliquées par les autorités territoriales.