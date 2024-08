sports





Le bâton sauteur nouvelle génération

Dans la lignée des sports mêlant free-style, utilisation ludique et dépenses physiques dans un environnement urbain, le TK8 réinvente le traditionnel bâton sauteur, une tige à ressort munie de repose pieds et d’un guidon, qui permettait jusque-là aux enfants de réaliser des petits sauts. L’appareil était alors un jouet, souvent fragile et relativement limité dans son utilisation.



Le TK8 va au delà de ces limites et offre:

- Une gamme pour les adultes et les enfants de 35/40 à 60 kg avec le TK8 FUN

- Une gamme pour les plus grands de 60 à 100 Kg, avec le TK8 BIG AIR

Composé d’alliages d’aluminium utilisés dans l’aéronautique, de matériaux résistants et fiables, le TK8 amène de multiples possibilités d’utilisation, dans une pratique sportive et ludique, s’adaptant à l’utilisateur.





Le Big Air : Le sport extrême pour les 15 ans et plus (jusqu’à 100 kg)



Le Big Air, propulse l'utilisateur dans un nouveau monde ou il joue avec la pesanteur. La détente est générée par la compression d’air dans le cylindre. Le pratiquant peur régler lui même la pression selon son poids et son niveau d’utilisation. Exigeant physiquement, il permet de multiples utilisations en free style et s'adapte à tous types de spot.



Offrant des possibilités de progression toujours renouvelées, il reprend des figures du BMX, du roller ou même de la trottinette (bar spin, candy bar, condor suicide, grabs, table, back flip,...). Il est par ailleurs très facile d’entretien et très facile à transporter





Du fun pour les 10/15 ans



Le TK8 Fun permet aux 10/15 ans de moins de 60 kg, de prendre rapidement du plaisir, en réalisant de nombreuses figures, mais aussi des franchissements, des phases statiques…



Si la pratique du TK8 présente peu de risques, le port du casque (CE en 1078) et de protections est toutefois vivement recommandé.





Un outil de fitness complet



Avec le TK8, apporte tout d’abord coordination et équilibre. Il permet au pratiquant de réapprendre à contrôler son corps, tout en sollicitant le système cardio vasculaire et pulmonaire, pour une meilleure circulation sanguine et oxygénation. Le TK8 contribue à brûler les graisses et toxines et améliore la tonicité musculaire (triceps, ceinture scapulaire, fessiers, jambes..) ainsi que le maintien global, sans traumatismes pour les articulations.



Par ailleurs, toute une gamme d’accessoires, spécialement conçus pour le TK8, sont disponibles : du casques au sac de voyage.

