A l’octubre de 2016, prop de 2.000 persones es van desplaçar a Banyuls de la Marenda per descobrir la primera edició del saló del Senderisme. Aquest any, la comunitat de comunes Alberes-Costa Vermella-Illiberis emplaça els amants de la natura a Portvendres els dies 14 i 15 d’octubre per a un nou cap de setmana excepcional, ideal per a una sortida familiar.

Els visitants podran gaudir d’un programa d’animacions per a tots els públics: circuits “senderisme i BTT”, tallers de senderisme-sofrologia, passejos en plataforma elèctrica per descobrir Portvendres de manera lúdica, projeccions de pel•lícules i documentals, conferències temàtiques, etc.



Consulteu la programació detallada al lloc web: www.salonrando.fr o a facebook.com/SalonRandoVTT

El saló tindrà lloc a:



Gymnase Thierry GONZALVES

Avenue Castellane 66660 PORT-VENDRES

(a 30 km al sud de PERPINYÀ)



Dissabte i diumenge de 10 h a 19 h



Entrada: 3 euros (gratuït per als menors de 18 anys)

Punt de menjar al mateix saló - Zones d’aparcament a prop

Passejos, senderisme, gran recorregut, marxa nòrdica, raid, tresc, bicicleta elèctrica, BTT, estades a mida o claus en mà, etc.: l’oferta que es proposa aquest cap de setmana a la “cité de Venus” serà àmplia i respondrà a totes les expectatives.



Oficines de turisme municipals i intercomunals, fabricants d’equip original, operadors turístics, agències de viatges, associacions, hotelers... tots es reuniran per promoure els nombrosos avantatges del territori català, una destinació de mar i muntanya ja molt apreciada.



Mitjançant aquesta fira, única als Pirineus Orientals, la comunitat de comunes Albera-Costa Vermella-Illiberis i els seus associats esperen federar tots els actors econòmics per convertir aquest saló en un imprescindible en els anys vinents.





El senderisme als Pirineus Orientals: algunes dades clau



- 5 GR® i 9 GRP®

- 28 itineraris a peu (PR) i 45 itineraris BTT