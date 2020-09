sports

Organisée par Atypik Travel Organisation, agence spécialisée dans les raids d'endurance, "The Green Expedition Sojasun" invite les passionnés de rallyes et d'aventure à éprouver les mobilités electriques face à des conditions extrêmes. Après une première édition en Argentine, sur la légendaire Route 40 en avril 2018, puis une deuxième au-delà du cercle polaire, de Paris au Cap Nord en février 2019, c'est cette fois avec le haut du thermomètre que le troisième épisode de ce rallye hors du commun propose de flirter, menant l'eco-raid jusqu’aux portes du Sahara.



3 000 kilomètres en 8 jours, 3 pays traversés

Le 13 mars, 20 équipes automobiles et 10 équipes motos prendront le départ au Futuroscope de Poitiers, avant de rejoindre Toulouse, pour une étape de prologue. De la Ville Rose, ils s'élanceront ensuite en totale liberté jusqu’à Casablanca. A eux de choisir l'itinéraire le plus judicieux : le choix du parcours et des points de recharge, notamment en Espagne, sera déterminant pour la victoire.

Entre désert, mer et montagne, ils tenteront enfin d’atteindre le plus rapidement possible Cap Juby, au Maroc. L'arrivée se fera à proximité du Fort où Antoine de Saint-Exupéry, chef d’aéroplace de l’Aéropostale, écrivit les premières lignes du "Petit prince".





Promouvoir les mobilités électriques et les énergies renouvelables

Placée en 2018 sous le haut patronage du Ministère de la transition écologique et solidaire, "The Green Expedition Sojasun" est l’occasion d’éprouver les mobilités électriques durables, sans pollution, en dehors du contexte urbain. C'est ainsi pour promouvoir les énergies renouvelables que Bruno Ricordeau, fondateur de Atypik Travel Organisation, s'est lancé dans cette aventure électrique insolite. "Connus dans l'organisation de raids motorisés, la question environnementale s’est progressivement imposée à nous. Il nous a fallu intégrer les conditions écologiques dans notre démarche. Et si aujourd'hui, la mobilisation des acteurs du marché reste encore un défi sur l'électrique, nous croyons sincèrement que The Green Expedition Sojasun préfigure les raids motorisés de demain."



Une course écologique… et stratégique



Les participants devront ainsi réaliser cet extraordinaire périple à bord de véhicules zéro émission, et le recours à des groupes électrogènes fonctionnant au pétrole sera strictement interdit. Un véritable défi, face aux nombreuses variations de températures, au vent et aux dénivelés, qui mettront les batteries à rude épreuve. La gestion de l'autonomie des véhicules constituera donc un enjeu tactique supplémentaire, particulièrement au Maroc où les bornes de recharge se font rares. Seule une éco-conduite exemplaire et l'ingéniosité du pilotage permettront d'allonger la longueur des étapes. Et comme lors d'une course au large, le choix de l'itinéraire et des points de ravitaillement sera décisif.





Un projet solidaire



Attaché aux valeurs du développement durable, Bruno Ricordeau, a aussi souhaité apporter une dimension solidaire et éducative au projet. En référence à l’Aéropostale, un échange de courriers sur le thème de l'écologie sera organisé entre élèves français et marocains, associant les écoles du parcours. Le lycée technique Paul-Héraud de Gap participera aussi à travers un projet de Retrofit, intervention qui consiste à remplacer un moteur thermique par un moteur électrique, et prendra le départ du rallye à bord du véhicule ainsi modifié. Enfin, "the Green expedition" devrait aussi permettre d'aider à l'implantation de bibliothèques et de salles multimédias dans certaines écoles rurales marocaines.





Eric Loizeau, parrain de l'édition 2021

Organisée en partenariat avec Sojasun et le Futuroscope, "The Green Expedition Sojasun", sera également parrainée par l’un des plus grands explorateurs français, le navigateur et alpiniste Eric Loizeau. Très attaché à la protection de la planète, celui qu’on surnomme "The Captain" explique : "les véhicules électriques sont une absolue nécessité pour le monde de demain."

The Green Expedition, du 13 au 21 mars 2021

A propos d'Atypik Travel Organisation



C’est en 1990 que l’entreprise Sojasun crée un département « Raid des Baroudeurs / Sojasun » dédié à l’organisation de rallyes automobiles. 20 ans plus tard, Atypik Travel Organisation reprend l’activité "raids" de Sojasun dont cette dernière reste un partenaire privilégié.



Basée en Sarthe, l’agence de voyages "atypiques" possède un savoir-faire reconnu dans l’organisation de raids autour du monde incluant l’assistance logistique, mécanique et médicale. Les organisateurs comptent plus de 60 raids sur des itinéraires mythiques (Route de la Soie, Panaméricaine, Route des Epices…). On leur doit, entre autres, le célèbre Trophée Paris-Pékin.



