"A l’heure de la digitalisation du recrutement, nous continuons à avancer dans l’évolution de nos plateformes, pour confirmer notre positionnement unique sur le marché du management de transition, à savoir l’accès à un écosystème ouvert facilitant les rencontres entre clients et managers indépendants","Les études récentes montrent une montée importante des nouveaux modes de collaboration dans les entreprises, notamment avec les indépendants dits "Freelances". Les dirigeants doivent se préparer à gérer demain de 30% à 50% d’effectifs non salariés et c’est dans cette optique que nous avons pensée Adequancy",Née d'une rencontre entre un professionnel de la transition (Anthony Baron) et un Directeur Financier indépendant (Thomas Colin), Adequancy est la synthèse de deux visions complémentaires du marché et propose une démarche innovante basée sur la transparence.Pour les entreprises et dirigeants, Adequancy donne directement accès à un large réseau d'experts qualifiés pour trouver facilement la "perle rare". Pour les Managers de Transition, Adequancy met en avant les expériences et compétences de chacun pour permettre à tous de trouver plus rapidement sa prochaine mission.L'objectif : fédérer la première communauté du management de transition en créant des relations durables entre entreprises et managers, au-delà du cadre de la mission.Plus d'informations : www.adequancy.com