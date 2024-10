Passé maître dans l'art d'associer des materiaux supposés antagonistes, comme le silicone et l'acrylique, Cesare Catania continue d' étonner la critique internationale, tant par la force de ses oeuvres que par le maîtrise de ses techniques.

Cesare Catania est né à Milan le 1 Février 1979. Ingénieur et artiste, il mêle dans ses tableaux tradition (utilisation de matériaux tels que le plâtre, le bois, la pierre, la peinture à l’huile) et innovation (utilisation de matériaux de silicone et acrylique) : ils sont toujours une “capture d’écran” d’actions et sentiments, extrême synthèse entre l’ermetisme et l’attention au détail.Exposé notamment à Westminster et au Louvre, après avoir été invité à la 7ème biennale d’art internationale de Montecarlo en septembre 2016, Cesare Catania est également auteur de "Genesis", ouvrage traitant de l'art contemporain.