emploi



Réunissant une équipe de 70 collaborateurs et générant un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros, 1Life se positionne comme un acteur de référence sur le marché de l’ERP pour l’industrie. Premier intégrateur du groupe Cegid, la société compte plus de 900 clients industriels.



Une histoire marquée par plusieurs accélérations d’activité depuis la création de 1Life en 2013. Au-delà d’une croissance annuelle moyenne de 20%, 1Life a également racheté la société Prod-IG en 2017 puis les fonds de commerce de deux autres sociétés fin 2018 (Avea Services et Newmadis). Les besoins en recrutement sont donc fortement présents.



"2019 est une année d’opportunités, à la fois pour nos clients que pour nos collaborateurs. La croissance de notre activité nous offre une position très intérressante sur le marché et de nombreuses portes s’ouvrent. Nos clients sont également à la recherche de réactivité et d’expertise. C’est pourquoi nous souhaitons renforcer notre équipe au travers du recrutement de nouveaux talents." confie Denis Affre, Président du groupe 1Life.





Des recrutements partout en France et sur divers métiers



Les recrutements se concentrent sur les cinq agences 1Life (Lyon, Paris, Nantes, Lille et Montpellier) et concernent de nombreux métiers : consulting, commerce, support, développement.



1Life portera son attention sur les profils ayant une connaissance de l’industrie, une appétence pour les outils de gestion d’entreprise et faisant preuve d’énergie et d’enthousiasme.



L’entreprise a encore vocation à se développer dans les prochaines années et va offrir de belles perspectives de mobilité, de responsabilité et de carrière à ses collaborateurs.





Les raisons de rejoindre 1Life



"La qualité de vie au travail et le bien-être de nos salariés est au centre de nos préoccupations. Nous mettons en place de nombreuses actions pour faciliter le travail au quotidien de nos collaborateurs et favoriser la montée en compétences." témoigne Mélanie LARNAUD, Responsable Ressources Humaines de 1Life.



Quelques unes des raisons de rejoindre l’équipe 1Life :



- Le partage de valeurs communes qui rassemblent nos équipes : l’expertise (compétences reconnues sur le marché de l’ERP), l’innovation (les nouvelles idées et les propositions sont valorisées) et la satisfaction client (apporter plus qu’une solution de gestion à nos clients).



- Une entreprise à taille humaine de 70 collaborateurs passionnés, où la cohésion d’équipe et la convialité ont une place de choix. Des initiatives et temps forts s’organisent tout au long de l’année (deux séminaires d’entreprise annuels, soirées thématiques, activités sportives…).



"La bonne ambiance au sein des agences et entre les agences est une de nos forces. Les équipes échangent facilement et prennent plaisir à se retrouver lors de moments conviviaux organisés par l’entreprise ou au travers d’initiatives personnelles." confirme Mélanie LARNAUD.



- Une politique de developpement RH permettant de se challenger et de "monter des marches" et ainsi élever leur niveau d’expertise sur les métiers de l’industrie, la création de valeur et la gestion de projet.



- La prise en compte de la qualité de vie au travail au travers d’actions concrètes (compensation des temps de déplacement, home office, salle de pause aménagée) et en privilégiant la bienveillance (partage, écoute, cohésion).



Pour postuler, rendez-vous sur www.1life.fr/recrutement



A propos du Groupe 1Life



Editeur et intégrateur de solutions de gestion, 1Life est le premier revendeur de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI et propose des modules complémentaires et innovants grâce à son Pôle Edition. Composée d’une équipe d’experts à Lyon, Paris, Nantes et Montpellier, la vocation de 1Life est d’accompagner ses clients industriels dans toutes les étapes de leur développement.



Plus d'informations : www.1life.fr