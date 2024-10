mode-beaute



La dermatologie esthétique, une réponse à la préoccupation des Françaises concernant leur apparence



La quasi-totalité des femmes sont préoccupées par leur apparence et déclarent rencontrer au moins un problème esthétique, un constat qui perdure depuis 7 ans. Le visage est fortement cité avec des problématiques anti-âge / jeunesse fortes telles que les cernes, les pattes d’oies et les rides du contour des lèvres. La cellulite et les vergetures constituent également des points de crispation. Les actes anti-âge ont vu leur volume de séances progresser et notamment les injections d’hyaluroniques qui sont les plus réalisées.





Les segments clés du marché de la dermatologie esthétique



Les cernes, rides du contour des lèvres, rides du lion et du sourire ainsi que les pattes d’oies sont les problèmes les plus porteurs pour la dermatologie esthétique "anti-âge". Au-delà de la problématique jeunesse, les tâches brunes / pigmentaires, acné / boutons, comédons et pores dilatés font également partie des préoccupations des femmes. Bien qu’une grande partie s’en remette totalement aux recommandations du professionnel de santé, le budget, le nombre réduit de séances ainsi que la naturalité des résultats sont les caractéristiques les plus influentes dans leur choix final de réaliser un acte esthétique.





Une satisfaction pour une petite majorité, mais peu de regrets des patientes



"Seules" 6 patientes sur 10 ayant réalisé des actes esthétiques en sont satisfaites, une part en hausse en 7 ans notamment grâce au contentement croissant suite aux injections. Bien que la satisfaction ne concerne pas l’ensemble des femmes, elles ne regrettent pas leur choix et auraient de nouveau recours à ces interventions si elles pouvaient revenir en arrière; de plus, elles seraient prêtes à recommander l’acte esthétique réalisé à leurs amies.





Les soins pré/post-interventions : un recours en hausse mais des optimisations attendues



Près de la moitié des femmes ayant eu recours à la dermatologie esthétique ont acheté des soins de pré/post-intervention, une part croissante en 7 ans. Les soins de convalescence représentent désormais la plus forte part de marché. La recommandation médicale représente le 1er driver des ventes. Trois quarts des utilisatrices sont satisfaites de ces produits même s’ils ne répondent pas totalement à leurs attentes. De fait, la fidélité est minoritaire et le switch de marques répandu. Les axes d’optimisation portent donc sur les dimensions les plus contributrices de la satisfaction globale des acheteuses .





