emploi

"L’illettré du futur ne sera pas celui qui ne sait pas lire. Ce sera celui qui ne sait pas comment apprendre."

Alvin Toffler, futurologue, auteur de la troisième vague





Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre



Dans la société de la connaissance chacun se transforme en étudiant permanent. S’ouvrir au monde, aux changements, aux nouvelles techniques comme aux nouvelles pratiques professionnelles ou sociales est une obligation pour rester employable et capable d’agir en société.



Au XXIe siècle apprendre ne consistera plus à engranger des connaissances durant l’enfance ou mémoriser (bachoter) en vue d’examens car il faudra sans cesse apprendre, désapprendre et réapprendre tout au long de la vie.



Didier Cozin, ancien professeur de technologie, créateur de l’Agence pour la formation tout au long de la vie, accompagne le lecteur sur les chemins de l’autodidactie, via ce dépliant Id-Reflex, conçu pour permetter à chacun de sélectionner les outils et méthodes les plus adaptés à ses besoins éducatifs.





Sommaire

- Comment et pourquoi apprendre tout au long de la vie

- Prendre le risque d’apprendre

- Changer pour apprendre

- Apprendre pour entrevoir l’avenir

- Pendre soin de soi pour apprendre

- Prendre le temps d’apprendre (1/2)

- Prendre le temps d’apprendre (2/2)

- Etre réalisateur et auteur de ses apprentissages

- La boîte à outil : quelle stratégie apprenante ?

- La boîte à outils : des cartes pour apprendre ?

- La boîte à outil : lire et retenir

- La boîte à outil : gérer et organiser

- La boîte à outil : apprendre seul

- La boîte à outil : votre socle de compétences

- La boîte à outil : accéder à la culture générale

- Lexique pour l’apprenant



Fiche technique



Id-Reflex "Apprendre à apprendre"

Auteur : Didier Cozin

Editions Arnaud Franel

7,6 x 21,5 cm

9 volets - 18 fiches

ISBN 978 2 896 034 58 1

Prix : 3,10 €

Parution juillet 2017





A propos de l'auteur



Didier Cozin a fondé en 2006 l’Agence pour la Formation Tout au Long de la Vie (AFTLV), organisme de formation spécialisé dans les apprentissages sur les savoirs de base. Il est par ailleurs auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à la formation tout au long de la vie.





Plus d'informations : www.sefi-arnaud-franel.com





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici