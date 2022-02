mode-beaute



Fondée en 2020, SCANDALOOK annonce une levée “Seed” de 300.000€ et poursuit son développement.



Les fonds proviennent de divers business angels, de Digital Attraxion et d’une campagne de financement “Tax Shelter” toujours en cours sur le site de SPREDS Finance.



SCANDALOOK a pour ambition de devenir l’outil incontournable pour faire son shopping, tant en magasin qu’à la maison, en offrant une véritable expérience 360°.



L’e-commerce n’empêche pas les gens de faire leur shopping en magasin pour diverse raison : toucher le tissu, essayer le vêtement, passer un bon moment entre amis, flâner... mais dans le magasin, il manque toute l’information que l’on peut facilement trouver à la maison derrière un ordinateur.





Source d'inspiration mode



En effet, plus de 60% des gens estiment qu’ils manquent d’inspiration pendant leur shopping et pour répondre à ce problème 1/3 d’entre eux va utiliser des outils comme Instagram ou Pinterest afin de retrouver des influenceuses qui les inspirent. Cependant, il est très difficile de trouver rapidement des influenceurs qui portent exactement le vêtement que l’on souhaiterait acheter dans le magasin.







Fonctionnement



SCANDALOOK résout ce problème en proposant une solution simple : il suffit de scanner le code-barres sur l’étiquette du vêtement avec l’appli SCANDALOOK pour voir toutes les influenceuses qui portent ce vêtement dans différentes tenues : on voit le vêtement porté par de vraies personnes (n’importe qui peut contribuer à l’appli), sur différentes morphologies, dans différents looks... fini les problèmes d’inspiration.





Influenceurs et marques



Pour les influenceurs, l’intérêt est de se faire découvrir par de nouvelles personnes et de toucher une rémunération lorsqu’ils influencent une vente. Pour les marques partenaires, l’intérêt est de pouvoir mieux vendre et de pouvoir mieux comprendre les nouvelles tendances imposées par les consomma teurs à travers l’analyse des données anonymisées, et donc de mieux produire.





Financement et levée de fonds



SCANDALOOK est soutenu par le Réseau Entreprendre Bruxelles, par Digital Attraxion et par Hub.Brussels via le programme MyBusinessPass. L’équipe est composée de 2 cofondateurs : Magali SIMON et Nicolas BAROUD.



La levée de fonds servira à déployer de nouvelles fonctionnalités sur l’app ainsi qu’à accélérer le déploiement commercial et marketing, en recrutant de nouveaux effectifs.



Le financement via SPREDS Finance est toujours en cours sur le site de la plateforme et est accessible à toutes personnes souhaitant investir dans la startup tout en bénéficiant de l’avantage “Tax Shelter” de 45%.





Informations pratiques



Disponiblen gratuitement sur :





Plus d'informations sur : www.scandalook.com