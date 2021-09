mode-beaute





Mettre en lumière le design de Singapour

Dirigé par le créateur de chaussures singapourien, Mashizan Masjum, basé à Paris, l’événement met en lumière le design de Singapour. Cinq univers sont proposés au travers d’un espace de vente autour des 5 sens.



"Au-delà de la présentation de nos créations, nous souhaitons sensibiliser nos visiteurs et marquer les esprits".



Au travers des cinq sens : la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût, les visiteurs voyagent et explorent Singapour. "Vous pourrez apprécier les textures des tissus exotiques, entendre les sons, percevoir la richesse des saveurs, sentir les arômes des lotions et potions et voir la myriade de couleurs qui incarnent la créativité Singapourienne", déclare Mashizan Masjum.





Singapour reconnue internationalement



"A l’échelle internationale, Singapour devient de plus en plus reconnue en tant que ville dynamique et cosmopolite, où les designers, artisans et entrepreneurs locaux innovent en créant des produits et des expériences différenciants, captivants et de haute qualité propres à Singapour", déclare Karen Ong, Chargée d’Affaires, Ambassade de Republique de Singapour à Paris.





Exposants



Adelyn Putri : Adelyn Putri de Nude Femme, une styliste qui présentera une partie de ses "Singapour Stories 2020" collection qui s’inspire de la force et des valeurs des premières militants féministes Singapouriennes.

Ee -Ling Fock : Ee-Ling Fock de The Missing Piece, une styliste Singapourienne renommée qui presentera un collection qui combine l’héritage Singapourien et les éléments botaniques, avec une sensibilité urbaine, autour de pièces faciles et agréables à porter au quotidien.

Jaime Lim : Jaime Lim, un designer d’accessoires de la marque [In]trigue. Elle est une marque de bijoux conceptuels qui explore la parenté entre les éléments de l'architecture et de la nature.

Nida Tahir Shaheryar : Nida Tahir Shaheryar de Nida Shay a une passion pour les vêtements de luxe et la haute couture. On retrouve cette influence dans ses collections à travers les broderies à la main qui sont devenues sa signature.

Stephanie Choo : Stephanie Choo d’Eden + Elie, une marque de bijoux artisanaux axée sur le design et socialement consciente qui crée des pièces modernes inspirées du patrimoine.

Oniatta Effendi : Oniatta Effendi, fondateur de Baju by Oniatta, rend hommage à ses racines et à son héritage javanais en transformant chaque morceau de tissu batik fait à la main en art portable.

Gin Lee : Gin Lee créateur de mode de Gin Lee Studio





Nida Tahir Shaheryar : Nida Tahir Shaheryar de Nida Shay. Cette dernière nous explique : "Cet événement est particulièrement important pour moi car j'ai étudié le design à Paris et c’est l’occasion de présenter ma collection dans la ville qui m'a inspirée et donné envie de devenir créatrice de mode à l'âge de huit ans".



Shaheryar présentera une collection signature ainsi que de nouveaux modèles exclusifs. "Vous découvrirez la broderie fait-main royale zardozi, ainsi que des couleurs vives et des techniques riches et complexes de broderie artisanale utilisant des paillettes, des perles et du fil de soie, de la nouvelle collection intitulée "Seasons of my heart"", ajoute-t-elle.

Dr Georgia Lee : Georgie Lee dirige une marque de soins pour la peau depuis de 20 ans à Singapour. "Dr Lee a su combiner admirablement la science, la médecine traditionnelle chinoise (TCM ) et la technologie des soins pour la peau", explique Christabel Chuah, directeur du développement des affaires au Dr Georgie Lee. "C’est une belle occasion pour les marques Singapouriennes, d’être reconnues pour leur excellence et leur diversité en termes de variété et de formules, sur un marché important", ajoute Christabel Chuah.

This Humid House : This Humid House (THH) est un studio de design botanique établi à Singapour. Composé d’une équipe de designers experts dans les domaines des beaux-arts, de l’architecture, de la fleuristerie et de l’aménagement paysager, leur intention est de développer un langage exprimé à travers les plantes et les fleurs qui reflète la riche culture et la géographie de la région.

Jerry Teo : Tout aussi prometteuses, les œuvres sonores du concepteur Jerry Teo diffuseront dans l’espace un mélange de sons Singapouriens via un haut-parleur unidirectionnel.

Oniatta Effendi : Artisanat du batik. "En tant que défenseur du batik, je vois cela comme une opportunité importante pour le marché européen de découvrir et d'apprécier la beauté de l'Asie du Sud-Est, avec le batik comme meilleur support pour cette expérience", précise Oniatta Effendi.

Ateliers, master-class, et tables rondes

Au cours de la semaine, plusieurs ateliers, master-class, et tables rondes seront organisés pour échanger avec les différents exposants du pop up. Oniatta Effendi, par exemple, fondatrice de Baju by Oniatta, partagera sa passion du batik avec les parisiens, autour d’un atelier sur l'artisanat du batik, une grande première.

Exposition POP UP

23 Rue du Pont Aux Choux, Paris 75003.

Du 5 au 10 Octobre 2021



Le pop-up aura lieu au concept store Heureux Les Curieux, 23 Rue du Pont Aux Choux , dans le 3e arrondissement de Paris, le quartier branché du Marais où de nombreux artistes, designers et marques lancent souvent leurs œuvres et projets créatifs.

La boutique éphémère est accessible librement au public pendant les heures d'ouverture, mais les événements spéciaux nécessitent une réservation.

L’événement est soutenu par le Design Singapore Council, en association avec le Singapore Tourism Board, l’Enterprise Singapore et l’Economic Development Board de Singapour.

À propos de MASHIZAN

MASHIZAN est la marque éponyme du directeur créatif Mashizan Masjum, ancien producteur/réalisateur/écrivain de documentaires télévisés primés, devenu créateur de chaussures de luxe. Actuellement basé à Paris, il poursuit aussi l’EMBA en Global Fashion Management au prestigieux Institut Français de la Mode. Chacune de ses collections s'inspire de voyages internationaux et du tournage de programmes télévisés factuels pour les réseaux câblés américains. MASHIZAN est fabriqué à la main à Florence par un fabricant de boutique, avec des matériaux provenant d'Italie.

www.mashizan.com