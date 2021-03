mode-beaute

“International Mothers of Monaco” celebra el apego del Principado a los valores familiares y la multiculturalidad. El prefacio del libro será escrito por el Sr. Stéphane Valeri, Presidente del Consejo Nacional de Mónaco, quien ha estado a iniciativa de muchas leyes en el Principado a favor de la mujer.



La maternidad brilla a través de los magníficos retratos de madres y sus hijos de todas las nacionalidades que residen en Mónaco.





Una maduración lenta y profunda

Hace quince años Valentina Selvaggia de Gaspari volvió a vivir en Mónaco donde pasó parte de su infancia. Madre de dos niños, apreció de inmediato la excepcional calidad de vida que ofrece el Principado para la educación de los niños.



Valentina también está fascinada por la multiculturalidad del Principado, donde conviven 140 nacionalidades en tan solo 2 km2 con la mayor tolerancia.





Familias de más de 50 países



Así que imagínate transcribiendo y transmitiendo esta diversidad a través de la magia de la fotografía, resaltando la gracia y elegancia de las madres y sus hijos de una cincuentena de países diferentes, todos residentes en el Principado.

« Desde la génesis hasta la revelación, se necesitaron cinco años de trabajo para organizar y fotografiar a estas magníficas mujeres con sus hijos. Es un himno a la familia, la traducción del encanto, la feminidad, la maternidad, pero también un himno a la alegría y la multiculturalidad. ¿Qué mejor forma de representar al Principado? Además, con el fin de revelar con fuerza tanto la singularidad como la universalidad de cada retrato, he prestado especial atención a los textos que acompañan a estos retratos. Gracias a estos textos el lector descubrirá anécdotas de cada país » explica Valentina Selvaggia de Gaspari.

Los beneficios de las ventas se donan a la asociación "Au coeur des mots"



“International Mothers of Monaco" no es solo una exposición y un libro de arte, es un compromiso global de la artista a favor de los niños, la educación, la conciencia, desde temprana edad, de la igualdad de derechos.



El producto de la venta de fotos, así como el 10% de la venta de libros, se donará a la asociación "Au cœur des mots", https://auxcoeursdesmots.org, que lucha por la igualdad de oportunidades y la no discriminación. y del cual Su Alteza Real el Príncipe Alberto II de Mónaco es Presidente de Honor.



Más información sobre el proyecto : https://auxcoeursdesmots.org





Próximos proyectos benéficos



Valentina está considerando la creación de eventos benéficos relacionados con las "Madres Internacionales de Mónaco" en todo el mundo; Algunas madres pudieron llevar a cabo este proyecto, con el apoyo de los Embajadores de Mónaco en sus respectivos países.



Objetivo : recaudar fondos para las asociaciones internacionales que trabajan en el campo de la familia, la mujer y la infancia en cada país representado en el libro.





Valentina Selvaggia de Gaspari - Backstage photoshoot IMM

Sobre Valentina Selvaggia de Gaspari



Italiana, con una cultura internacional, Valentina Selvaggia habla cuatro idiomas con fluidez, primero trabajó para grandes agencias de publicidad, incluidas DDB Paris y Saatchi & Saatchi, luego asumió la responsabilidad de la marca Yves Saint-Laurent Rive-Gauche et Beauté dentro de GUCCI Grupo.

Le apasiona la dirección de arte, especialmente la fotografía; hace del retrato su especialidad. Su jovialidad y benevolencia despiertan confianza y crean el entusiasmo de todos sus modelos, ya sean profesionales, VIP o simplemente anónimos.



Prestando especial atención a la luz y el encuadre, Valentina captura la mirada de sus sujetos sin que posen, reflejando así su profunda personalidad. La intensidad de cada plano y su espontaneidad hacen que su trabajo sea único, y le dan su singularidad. Su obra, una antología cosmopolita, un verdadero viaje, ilumina el alma de todos.



www.vdegaspari.com