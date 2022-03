mode-beaute

Le secret de beauté des célébrités

C'est le secret de beauté des célébrités : la biotuline. Célébré par les médias comme « Botox in the Bottle ». La biotuline conquiert désormais la France et sera le produit cosmétique le plus populaire en 2021.



Les médias internationaux rapportent que Meghan Markle, Michelle Obama, la reine Letizia d'Espagne et la reine Maxim des Pays-Bas font également confiance à la biotuline comme alternative à la toxine botulique à base de plantes.



La Biotuline réduit les rides en seulement 1 heure

La Biotuline réduit les rides en seulement 1 heure. Cela a été prouvé par des études indépendantes sur son efficacité. La Biotuline, faite à base de plantes et produite en Allemagne, lisse et raffermit la peau. L'un des principaux composants de la Biotuline est le spilanthol, un anesthésique local obtenu par extraction de la plante Acmella Oleracea (cresson de Para).



Celui-ci réduit la contraction des muscles, permettant aux traits du visage de se détendre. Les petites rides, en particulier autour des yeux et entre les sourcils, disparaissent.

www.biotulin.com

Sources

Kate Middleton:

https://www.sheknows.com/living/articles/2501587/kate-middleton-michelle-obama-biotulin-gel/



Meghan Markle:

https://www.the-sun.com/lifestyle/3617536/meghan-markle-botox-natural-biotulin-amazon/



Michelle Obama:

https://www.sheknows.com/living/articles/1129905/did-kate-middleton-recommend-this-organic-botox-to-michelle-obama/



Reine Letizia

https://www.ibtimes.com/queen-letizia-spains-flawless-skin-not-result-botox-or-plastic-surgery-says-her-2297565



Reine Maxima

https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/4624771/het-geheim-achter-de-stralende-huid-van-maxima

Contact presse



List Media

Monschauer Straße 12

52076 Aachen

Mail : rl@listmedien.de

Fax: +49-241-53106369