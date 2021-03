mode-beaute

"International Mothers of Monaco" célébre l’attachement de la Principauté aux valeurs familiales, et au multiculturalisme. Le livre sera préfacé par M Stéphane Valeri, Président du Conseil National de Monaco, qui a beaucoup oeuvré pour les modifications des lois en Principauté en faveur des femmes.



La maternité rayonne au travers des magnifiques portraits de mamans et leurs enfants de toutes nationalités, résidant à Monaco.





Une lente et profonde maturation



Il y a quinze ans, Valentina Selvaggia de Gaspari revient à Monaco où elle a passé une partie de son enfance. Maman de deux garçons, elle apprécie immédiatement l’environnement exceptionnel proposé par la Principauté pour l’éducation des enfants. Valentina est aussi émerveillée par le multi-culturalisme de la Principauté, où 140 nationalités se côtoient sur seulement 2km2 avec la plus grande tolérance.



Elle imagine alors retranscrire et transmettre cette diversité par la magie de la photographie, en mettant en lumière la grâce et l’élégance de mères de famille et de leurs enfants originaires d’une cinquantaine de pays différents, tous résidents dans la Principauté.

"De la genèse à la révélation, il a fallu cinq années de travail pour organiser et photographier ces femmes magnifiques en compagnie de leurs enfants. C’est un hymne à la famille, à la féminité, à la maternité, mais aussi une ode à la la joie et au multi-culturalisme. Quel plus joli moyen de représenter la Principauté ? Par ailleurs, afin de révéler avec force tant la singularité que l’universalité de chaque portrait, j’ai souhaité apporter une attention particulière aux textes les accompagnant. Ces textes nous ferons découvrir des anecdotes de chaque Pays", explique Valentina Selvaggia de Gaspari.

Les bénéfices de vente reversés à l’association "Au cœur des mots"

"International Mothers of Monaco" ne se résume pas à une exposition et un livre d’Art, c’est un engagement global de l’artiste en faveur des enfants, de l’éducation, de la sensibilisation, dès le plus jeune âge, à l’égalité des sexes et des droits.



Les bénéfices de la vente des photos, ainsi que 10% de la vente des livres, seront reversés à l’association "Au cœur des mots", qui se bat pour l’égalité des chances et la non-discrimination, et dont S.A.S Le Prince Albert II de Monaco est Président d’honneur.



En savoir plus sur l'association : https://auxcoeursdesmots.org





Des projets caricatifs à venir

Valentina réfléchit à la création d’événements caritatifs liés à "International Mothers of Monaco" au travers le monde, certaines mamans pourraient porter ce projet, soutenues par les Ambassadeurs de Monaco dans leur pays respectif.



L’objectif : récolter des fonds pour des associations internationales œuvrant dans le domaine des familles, des femmes et des enfants de chaque pays représenté dans le livre.





Valentina Selvaggia de Gaspari - Backstage photoshoot IMM



À propos de Valentina Selvaggia de Gaspari

Italienne, de culture internationale, Valentina Selvaggia parle quatre langues couramment, elle travaille d’abord pour de grandes agences de publicité, dont DDB Paris et Saatchi&Saatchi, puis prend la responsabilité de la marque Yves Saint-Laurent Rive-Gauche et Beauté au sein de Groupe GUCCI.

La direction artistique la passionne, et tout particulièrement la photographie ; elle fait des portraits sa spécialité. Sa jovialité et sa bienveillance suscitent la confiance et émerveillent l’enthousiasme de tous ses modèles, qu’ils soient mannequins, VIP, ou simplement anonymes.



Portant une attention toute particulière à la lumière et au cadrage, Valentina capte le regard de ses sujets sans qu’ils ne posent, reflétant ainsi leur personnalité profonde. L’intensité de chaque cliché, leur spontanéité singularisent son travail, et lui confère son unicité. Son œuvre, florilège cosmopolite, véritable voyage, illumine alors l’âme de chacun.



www.vdegaspari.com