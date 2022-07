mode-beaute









Une marque née sous le signe de l'éco responsabilité

"Salt-Water Sandal" contribue à préserver les océans de la pollution de plastique. La marque emblématique soutient la Marine Conservation Society (@MCS_UK), une organisation caritative basée au Royaume-Uni, qui lutte pour des océans plus propres, mieux protégés et plus sains, en faisant don à l'association de 10% des ventes de toutes les sandales de couleur argent sur son site web trilingue (https://www.salt-watersandals.com) au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, l'emballage de "Salt-Water Sandal" est entièrement exempt de plastique et recyclable.







Réduire les déchets a toujours été important pour "Salt-Water Sandal". Les sandales rétro-chic étaient initialement fabriquées à partir de cuir récupéré, en raison de la pénurie de matériaux pendant la Seconde Guerre mondiale. La production et le design durables sont restés les facteurs clés de son succès au fil des décennies.





Un élément de base de la garde-robe américaine

La sandale "Original Salt-Water" est un élément de base de la garde-robe américaine depuis des générations. Inchangée, elle reste un classique culte qui est désormais disponible partout en Europe et en ligne dans de multiples couleurs, des tailles EU 22 à EU 41-42.



Autre modèle qui reprend le design "Original" est la gamme "Swimmer", pour adultes et enfants. Le "Swimmer" fait partie de la gamme "Sun-San". Confectionné sur une base en uréthane collé pour un confort maximal, tant sur la plage que dans le parc, il est également fabriqué en cuir imperméable, avec une boucle en laiton antirouille et des sangles réglables. Disponible en plusieurs couleurs, de la taille EU 20-22 à la taille EU 41-42, pour que les mamans et les enfants puissent avoir un ensemble assorti.



À propos de SALT-WATER SANDALS UK & EU



Salt-Water Sandals UK & EU & SEA est le distributeur de Salt-Water Sandals, une marque américaine patrimoniale créée en 1944, sous la direction de Rachael Lainé, PDG.



www.salt-watersandals.com





À propos d'IMONI Studios



IMONI Studios est un cabinet de conseil en marketing digital et Relations Presse spécialisé dans le design, la mode & l'art de vivre, basé en France, à Paris.



www.imonistudios.com





Contact Presse



Monika Rab

Tél.: +33.1.53.83.09.02

Tél. Port. / WhatsApp: +33.6.26.74.28.23

Courriel: info@imonistudios.com

Web: www.imonistudios.com