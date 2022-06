mode-beaute

Le Groupe Beauty Success annonce aujourd’hui l’acquisition de 100 % des parts de la SAS RCIA.



Créée en 1999, à l’initiative de sept familles détenant des instituts de beauté et sous l’impulsion d’Astrid et Ladislas Koch, membres fondateurs de RCIA, la société regroupe aujourd’hui 73 instituts de beauté en franchise, sous l’enseigne Citron Vert, en France.

Citron Vert est une enseigne d’instituts de beauté, sans rendez-vous, proposant des prestations de qualité. Une formule de libre abonnement permet de bénéficier de prix encore plus doux avec un positionnement affirmé : "ma beauté, c’est comme ma santé, c’est sérieux !".

Astrid, Ladislas Koch et tous leurs associés fondateurs ont fait le choix de Beauty Success Group, de part son actionnariat familial et le partage de valeurs identiques dans la vision de l’avenir de Citron Vert.



Lauren, fille ainée de Philippe Georges, Président Directeur Général de Beauty Success Group, prendra la tête de ce réseau. Elle sera assistée par Astrid et Ladislas Koch, et leur équipe pour développer et faire grandir l’enseigne Citron Vert.



Lauren a rejoint le groupe Beauty Success en septembre 2017, et depuis décembre 2019 elle a la responsabilité des enseignes de minceur, accompagnée par Dominique Munier Directeur Général Adjoint du Pôle Prestation de service.



Cette acquisition renforce les savoir-faire du groupe Beauty Success et donne une nouvelle dimension aux perspectives d’avenir pour ses enseignes et ses partenaires sur le marché de l’esthétique.



Le Groupe Beauty Success, devenant le numéro 2 des instituts de beauté en France avec plus de 700 instituts toutes enseignes confondues, est désormais incontournable sur le marché de la beauté et de l’esthétique.



