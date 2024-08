mode-beaute



Quatre enseignes seront proposées ainsi en visite virtuelle : Beauty Success Parfumerie et Institut de Beauté, Esthetic Center, Beauty, Full Days et Tanguy Parapharmacie.

Deux nouvelles enseignes en alliance avec Beauty Success Group seront également présentes : Jean-Claude Aubry et 100 Bon.

Un tout nouveau stand de plus de 85m2 accueillera l’ensemble des enseignes de BS GROUP (stands M04-N03 Hall 3)





A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group (300M€ C.A.) est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 520 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.



Plus d'informations : www.beautysuccess.fr