Aux huiles essentielles de thym et de lavande



Baume fondant aux huiles essentielles de thym et de lavande, à l’arnica, vitamine E et Oméga 6. Formule exclusive qui réunit de manière unique les bienfaits d’actifs naturels reconnus et appréciés. La synergie des ingrédients frais soigneusement sélectionnés, offre un véritable effet de détente : réparateur, apaisant, relaxant, nourrissant et antioxydant.





Caractéristiques :

- L’huile essentielle de thym est connue pour ses vertus purifiantes, relaxantes et calmantes.

- L’huile essentielle de lavande est appréciée, au delà de son parfum exquis utilisé en aromathérapie, pour ses propriétés apaisantes et réparatrices.

- L’arnica montana est utilisée depuis des siècles pour ses qualités réparatrices et calmantes.

- La vitamine E** avec ses vertus anti-oxydantes nourrit et agit contre les signes de l’âge.

- L’huile de tournesol, riche en vitamine E et Oméga 6 nourrit, adoucit et hydrate profondément les peaux les plus exigeantes.

Conseils d'utilisation :

- Appliquer généreusement par petits mouvements circulaires sur les zones à apaiser.

- Peut également s’utiliser dans le cadre d’un massage.

Emballage 100% recyclable - Fabriqué en France

*conformément à la réglementation en vigueur

**Vitamine E et dérivé de vitamine E

Plus d'informations : www.bioblank.fr