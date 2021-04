mode-beaute



Un kit de soins en petit format



Les kits de voyage Blooom contiennent des produits d'hygiène et de soins (cheveux, visage, corps, solaire, gel) en petit format ainsi que des accessoires de voyage pour les hommes et les femmes. Toutes les trousses sont assemblées par des personnes en situation de handicap.





kit Blooom "Little Green Sunshine"



Pour les voyageuses et voyageurs



Blooom s’adresse aux nomades de tout âge. Voyages d’affaires, vacances, escapades en famille ou en couple, maternité, salle de sport les sélections en format mini s’adaptent à tous types de mobilité.



La personnalisation permet de rendre accessibles les trousses en fonction des budgets et des habitudes de consommation de chacun.





Apporter du confort



Les trousses de voyage sont souples et légères. Faciles à transporter, pratiques et totalement sur-mesure, les sélections de soins Blooom procurent le confort de sa salle de bain hors de chez soi.





Kit de voyage Blooom



100% personnalisable, écoresponsable et solidaire



La composition de trousse est à partir de 7€ et permet de réaliser plus de 30€ d’économie par rapport au prix de référence de chaque produit individuellement.

Une place importante est accordée aux soins respectueux de la peau (produits naturels et certifiés Bio) et respectueux de la planète (zéro déchet, cosmétiques solides, brosse à dents en bambou, lingettes lavables).





Accessible à tous

Toutes nos offres sont disponibles sur le site internet byblooom.co, à partir de 7€. Blooom est partenaire avec de nombreuses marques comme : Respire, Cattier, Merci Handy, Monsieur Barbier, Leonor Greyl, SO’BIO étic Léa Nature, Eau Thermale Jonzac, Pachamamaï, LouiseEmoi, Lierac, Superwhite, Marvis, Gillette, Puregreen, Elemental Herbology, AccaKappa, Blancrème, BioTrue, Centifolia, Paulette Zéro Déchet, Dr PawPaw, et d’autres à venir.

En savoir plus : byblooom.co.

À propos de Blooom

Blooom (anciennement FlightBox) est une start-up française créée en 2019. La marque est spécialisée dans la conception de produits alliant bien-être et mobilité. L'entreprise sélectionne le meilleur de l'hygiène et du soin en format voyage, assemblés dans des kits nomades.



Week-end en famille ou avec des amis, escapade en amoureux, voyage d'affaires ou encore salle de sport ou maternité, Blooom propose des kits durables et solidaires pour accompagner toutes les mobilités. La marque est présente en aéroports, pharmacie de gare et propose en ligne la première solution de personnalisation de kit voyage : byblooom.co.