mode-beaute



Fédérer le secteur de la coiffure à domicile



Lancée en octobre 2016, la solution BRUSH’N BARBER a été conçue pour organiser la rencontre entre les consommateurs urbains pressés et connectés et des coiffeurs à domicile existants, diplômés et déclarés. Avec plus de 100 coiffeurs référencés, répartis dans une dizaine d’agglomérations pilotes (Lille, Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse, Marseille, Toulon, Nice et Nantes), le service recense déjà plus de 600 utilisateurs réguliers.





Soutenir la numérisation du secteur sans précariser



Comme les fondateurs d’Uber, les créateurs de BRUSH’N BARBER ont inventé un modèle qui prend appui sur les nouvelles opportunités permises par le déploiement du numérique. Mais la comparaison s’arrête là.



La vocation de BRUSH’N BARBER s’inscrit pleinement dans la volonté des pouvoirs publics de soutenir la numérisation des secteurs traditionnels de l’économie pour offrir de nouveaux services aux consommateurs (gain de temps grâce aux services en ligne, offre plus large et plus diverse accessible en quelques clics, meilleure qualité de service, offre plus personnalisée, …), favoriser la croissance et encourager l’emploi.



BRUSH’N BARBER est au service des coiffeurs à domicile (environ 16 000 professionnels, soit 20% du secteur de la coiffure en France en nombre et seulement 5% du chiffre d’affaires) pour les aider à développer leurs activités et leurs revenus, tout en restant indépendants.



BRUSH’N BARBER leur apporte une réponse unique pour faire face aux difficultés qu’ils rencontrent pour se faire connaître, développer leur clientèle, optimiser les déplacements en temps et en coût, disposer d’une activité régulière et ne pas se perdre dans les démarches administratives.



Préserver l'indépendance des professionnels



Pour développer leurs activités, les coiffeurs à domicile acceptent que BRUSH’N BARBER applique un coefficient pour frais de service sur le prix des prestations mais, contrairement aux chauffeurs de VTC, ils restent totalement libres de leur politique commerciale.



Ils fixent eux-mêmes les tarifs de leurs prestations qui ne sont pas amputés par les frais de service de l’application, définissent leurs horaires de travail (jours et créneaux auxquels ils sont disponibles pour l’application et ses clients utilisateurs) et choisissent leur périmètre géographique d’intervention. Les prestataires ne sont liés à aucun objectif commercial et profitent du réseau de clients de BRUSH’N BARBER, en complément de leur activité propre.



BRUSH’N BARBER est un outil qui permet de mieux exposer l’offre des coiffeurs à domicile en la mettant directement à la disposition des consommateurs, c’est-à-dire à tout moment et sans délai, sur leurs smartphones ou ordinateurs.









Ubériser sans précariser

BRUSH’BARBER est donc en rupture avec le modèle "low cost" établi par Uber, qui se traduit par des baisses de tarifs qui ne sont possibles que par une forte flexibilité du travail associée à une précarisation renforcée des chauffeurs contraints d’accepter le prélèvement d’une commission qui vient directement amputer le prix des courses sans avoir la liberté d’en fixer les tarifs.



L’ubérisation est un néologisme trop largement utilisé, qui recouvre des réalités bien diverses. BRUSH’N BARBER préfère s’en tenir à sa vocation : numériser et digitaliser le secteur de la coiffure à domicile en milieu urbain pour rapprocher l’offre de services des consommateurs, et ainsi favoriser la croissance de l’activité et des revenus des coiffeurs partenaires de l’application.





* Ubériser : de Uber, application de mise en relation entre clients et loueurs de véhicules privés avec chauffeurs, avec le suffixe -iser. (Néologisme) Modifier un marché ou un domaine en prenant Uber comme exemple.





A propos de BRUSH’N BARBER



La solution BRUSH’N BARBER a été conçue pour organiser la rencontre entre la population urbaine pressée et connectée et les coiffeurs à domicile déclarés. L’application permet de mettre en relation des clients avec des coiffeurs, sur le périmètre géographique que ces derniers ont défini, dans les créneaux horaires qu’ils ont choisis, et selon les tarifs qu’ils ont fixés.



Le lancement du service en octobre 2016 s’est concentré sur une dizaine de villes pilotes parmi lesquelles Lille, Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse, Marseille, Toulon et Nice.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





Plus d'informations : www.brushnbarber.com