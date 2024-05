mode-beaute

Créée il y a moins d’un an, eau exquise, marque française d'aromatisants d’eau naturels, sans sucre, sans édulcorant, poursuit son développement.



Après une première levée de fonds fin 2023, la start-up, soutenue par BPI France, lauréate du Réseau Entreprendre 92 et incubée par Paris & CO, annonce le lancement de deux nouvelles gammes certifiées AB Ecocert. La première sera proposée à la dégustation et à la vente à la Grande Epicerie Rive Gauche à compter du 27 mai 2024 dans l’espace LAB. La seconde gamme intégrera le réseau des pharmacies françaises en juin 2024.



Réconcilier les Français avec l'eau du robinet grâce à une solution saine et naturelle



Lancé à l'été 2023 à l'initiative d'Anne-Gaël SADOUN, ancienne psychologue reconvertie dans l'entrepreneuriat, eau exquise s'est donnée pour mission de réconcilier les Français avec l'eau du robinet en y apportant une touche de saveur naturelle et répond ainsi à un double enjeu de santé publique : la déshydratation et la surconsommation de boissons sucrées. Cette solution contribue de surcroît à la préservation de l’environnement.



Pour ce faire, la start-up développe des aromatisants d’eau naturels sous forme de gouttes ultra concentrées dans un packaging nomade et éco-responsable. Entièrement confectionnées en France, ses recettes sont élaborées à partir de jus, infusions, extraits et arômes naturels de fruits et de végétaux et sont sans sucre, sans colorant, sans édulcorant.





Deux nouvelles gammes au format "mini", certifiées AB Ecocert



Moins d'un an après son lancement, eau exquise lance deux nouvelles gammes, qui bénéficient d'une formule optimisée issue de 2 années de recherche et développement. Conditionnées en fioles de 10ml pour une utilisation encore plus nomade, quelques gouttes suffisent pour aromatiser un litre d'eau. Ainsi, un seul flacon permet de sublimer environ 10 litres d'eau.



Investie dans une démarche éco-responsable dès l’origine, la start-up bénéficie désormais de la certification AB Ecocert pour ses nouvelles créations. Une labellisation qui traduit l'engagement de la start-up, par ailleurs incubée dans le programme innovation de Paris&Co, dédié à l’alimentation durable.





Sélectionnée par la Grande Epicerie Rive Gauche

Forte de son succès, notamment lors d'évènements tels que la Parisienne, le MIF et la Foire de Paris, eau exquise ne cesse de développer son réseau de distribution en multipliant les partenariats afin d'atteindre un public toujours plus large. Ainsi, ses créations seront proposées à la dégustation et à la vente dans l'espace LAB de la Grande Epicerie Rive Gauche, du 27 mai au 9 juin 2024.





Une gamme pour le réseau des pharmacies



Déjà commercialisée au Paris Country Club, dans des salles de sport, des instituts de beauté, des concepts stores et à Saint-Barthélemy, la marque vient d'intégrer le catalogue du distributeur Valdispharm, lui permettant d'étendre sa présence dans les pharmacies en France et dans les Dom-Tom, en attendant de se lancer à l'international dans les prochains mois.



Plus d'informations : www.eau-exquise.f