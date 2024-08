mode-beaute

Routine beauté et beauty ennemies



Selon 2/3 des Françaises, les produits de beauté jouent un rôle important dans la beauté. Une part inférieure auprès des Young Millennials moins attachées aux cosmétiques. Les routines beauté sont différentes selon l’âge, avec des Millennials effectuant plus régulièrement des soins des cheveux, soins du visage complémentaires et maquillage des ongles. En lien avec l’attention portée à l’hygiène de vie, les moins de 25 ans identifient davantage le stress et le tabac comme beauty ennemies.





Personnalisation et DIY, pratiques plus répandues auprès des Young Millennials



Les Young Millennials sont les plus friandes de produits de beauté home made, 4 sur 10 en ayant déjà réalisé elles-mêmes (masques/soins pour les cheveux et gommages visage/corps) sur les conseils des bloggeuses beauté et magazines féminins, soit 2 fois plus que les 35 ans et plus. 2 Young Millennials sur 10 ont déjà eu recours à des produits de beauté réalisés sur mesure pour elles, une pratique encore peu répandue et un usage qui diminue avec l’âge.





Le digital incontournable



Bien que les parfumeries et magasins de produits de beauté soient les circuits privilégiés des Millennials, près de 8 sur 10 achètent ces produits sur Internet et de façon régulière pour la moitié, avec d'avantage d’achats digitaux que leurs ainées. Plus des 2/3 flânent sur le web pour le plaisir de se renseigner, effectuent des comparaisons ou dénichent des articles et bons plans. Une grande majorité des Young Millennials s’abonnent aux pages des marques et likent leurs publications, et près de 4 sur 10 partagent des photos avec tag / # des marques ou enseignes. Youtube, Instagram et Facebook sont les plateformes et réseaux sociaux privilégiés pour leurs pratiques beauté.





Le budget, dimension clé pour les Millennials



Premier critère de choix d’un circuit d’achat de produits de beauté, le prix (budget abordable, promotions) représente un intérêt certain pour les moins de 35 ans, auprès de qui les enseignes proposant des produits de beauté à bas prix représentent un attrait important. L’optimisation du budget fait également partie du trio des plus fortes attentes des Millennials.





Axes d’optimisation des produits de beauté



Les actions prioritaires portent sur l’efficacité, le budget, la sécurité avec l’absence d’ingrédients nocifs, naturalité, écologie, sensorialité, non testé sur les animaux, confiance et recommandation par les proches.





Etude Les Millennials et la beauté en 2018 : Attitudes, pratiques digitales, perception des acteurs de l’offre, opportunités de développement et typologie. Première édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 1.218 Millennials entre le 25 juin et le 16 juillet 2018.



A propos d'Arcane Research



Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.



Notre métier est la réalisation d’enquêtes patients & consommateurs via le mode de collecte quantitatif par Internet. Nous intervenons en mode "full service”, à savoir une prise en charge en interne de A à Z de toutes les étapes de l'enquête sans aucune sous-traitance.



Plus dinformations : www.arcane-research.com