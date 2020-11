mode-beaute

Avec plus de 20 années de présence et d'expertise au Moyen-Orient, 85 magasins dans 9 pays, Faces Beauty est une enseigne de beauté leader dans la région disposant d’une gamme de produits allant du parfum, les soins de la peau, bain et corps, maquillage, soins capillaires et accessoires, opérée par le partenaire exclusif Faces Maroc.

Khaleej Digital a conçu et développé un site e-commerce offrant une expérience client multicanale et qui traduit la vision de l’enseigne.

Les clientes à travers le Royaume du Maroc peuvent désormais accéder à leurs marques de beauté préférées en un clic, et se faire livrer en 24 heures à Casablanca.

Ali Kabbaj, président de Faces Maroc, a déclaré : "Khaleej Digital nous a été fortement recommandé par le biais de notre réseau dans la région MENA et nous les avons choisis du fait de leur réputation, de leur expertise et de leur capacité à nous accompagner non seulement dans le développement de la solution technique mais aussi dans une dimension conseil, la maintenance et la stratégie marketing. Nous voulions créer notre site e-commerce avec une plate-forme évolutive qui nous offre de la flexibilité et la personnalisation dont nous avons besoin , et ceci dans un délai court pour une entrée rapide sur le marché." Ali Kabbaj a ajouté : "La situation actuelle de pandémie COVID-19 nous a amené un ensemble de nouveaux défis et opportunités et nous avions besoin en tant que marque premium de beauté d'avoir un canal de vente en ligne."



Ahmed Chinbou, président de Khaleej Digital, a déclaré : "Le Maroc connaît actuellement une croissance importante des achats en ligne, avec un fort taux de pénétration des usages mobiles. Les marques et les entreprises du royaume ont d'énormes opportunités à saisir pour passer au digital et générer de nouvelles sources de revenus. Travailler avec les équipes Faces Maroc a été une très bonne expérience, nous avons été impressionnés par la maturité des équipes et avons apprécié travailler en synergie avec eux. Ce qui fait notre force, c’est l’expertise de nos équipes dans l’accompagnement de nos clients dans toutes les dimensions : du conseil stratégique à la conception et au développement de solutions e-commerce avec une très bonne connaissance des enjeux de localisation et des acteurs en présence."



A propos de Faces Maroc



Faces Maroc est une enseigne multi-marques de beauté du Moyen-Orient, offrant une large sélection de produits de Parfum, Maquillage, Soins de la peau…ainsi que des marques internationales de beauté de luxe telles que Dior, Chanel, YSL, Hermès, Guerlain, Cartier, Estée Lauder et quelques marques exclusives telles que L'Occitane ou Pinky Goat.



Faces Maroc c’est un réseau de quatre magasins dans le royaume dont trois à Casablanca et un à Rabat. D’autres ouvertures sont prévues.



Email: facesbeauty@interedecbeauty.ma

www.facesbeauty.ma





A propos de Khaleej Digital



Khaleej Digital, est une agence de conseil et développement en stratégie digitale dont le siège est à Dubai et avec des bureaux à Casablanca et Paris. L’agence accompagne des clients de toute taille et de tous secteurs qu’il s’agisse de définir une stratégie digitale, développer un site ou une application e-commerce ou encore gérer vos campagnes de marketing digital.



Plus que des solutions techniques, Khaleej Digital s’inscrit en véritable partenaire et met en œuvre des stratégies uniques et différenciées.



www.khaleejdigital.com