Vente caritative au profit de l'association Fed Oeuvre Protection

Comme en échos à leur enfance qui fut parfois obscure et parce qu'il reste souvent au fond des âmes naufragées des choses que l’on n'oublie pas, Gilles Galvin et Rebecca Ayoko ont choisi de mettre en vente l’oeuvre exposée lors de la Fashion Night et de reverser les fonds récoltés à l’association Fed Oeuvre Protection, qui propose aux enfants de nouvelles pratiques artistiques comme des ateliers de peinture de rue, gratuits et ouverts à tous.

Rendez-vous le 30 Septembre 2020 à 13 heures au Salon des Miroirs

13 Passage Jouffroy 75009 Paris

Le mariage du design industriel et de la haute couture

Fruit de la collaboration entre Gilles Galvin, ancien sportif de haut niveau, créateur de la marque et Rebecca Ayoko, ex égérie Yves Saint Laurent les collections Factory Graff se sont fait un nom dans l’univers du design, grâce à un concept original, consistant à recycler du mobilier industriel destiné à la destruction pour le sublimer en oeuvre d’art.



Ces création, réalisées par des illustrateurs de bandes dessinées ou des graffeurs ont été présentées lors d'événements tels que le festival de la bande dessinée d’Angoulême, les Golden Blocks, ainsi que les avant premières de films comme Avenger, Albator ou le Seigneur des Anneaux.



www.factorygraff.fr