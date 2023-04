mode-beaute



Plus besoin de chercher une aiguille dans une botte de foin, le bonheur est dans le tricot ! Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon une étude menée par le journal The British Journal of Occupational Therapy, 81% des tricoteurs reconnaissent se sentir plus heureux après avoir tricoté. De plus, dans une étude d’Opinion Way pour Happywool.com (Phildar et Pingouin), près de trois Français sur quatre déclarent que le tricot détend, fait du bien et même qu’il permet de s’évader. Des bénéfices qui sont confirmés par ceux qui tricotent : 74% reconnaissent qu’ils se sentent mieux et qu’ils sont plus heureux depuis qu’ils le font.



Ce sentiment de bonheur a même été constaté par Ryan Gosling lors d’un tournage où il s’est essayé à cette pratique. Selon ses dires, c’était la journée la plus relaxante de sa vie. La raison ? Lorsque l’on tricote ou que l’on fait du crochet, on libère les hormones responsables du sentiment de bien-être. Le pouvoir apaisant du tricot est tel, que l’Université de Chicago l’a même classé parmi les 10 meilleurs moyens pour arrêter de fumer.



Et pour essayer sans plus attendre ce remède qui fait du bien, Happywool.com réunit gratuitement tous ses conseils, astuces et cours pour apprendre à tricoter et crocheter sur la WoolSchool.

