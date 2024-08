mode-beaute



Bienvenue dans le Paris gangster du début des années 1900



Paris a toujours été une ville de voyous. Le début du XXème siècle est marqué par le règne des gangs des Apaches. Ces bandes rythment la vie de la capitale à travers un réseau d’arnaque de rue, de proxénétisme et d’escroqueries.



Agés de 15 à 25 ans, leurs membres se sont connus sur les bancs de l’école, de la maison de correction ou du bagne, et se réunissent autour de chefs, plus forts ou vétérans de prison.



Les Gars d’Charonne, Les Loups de la Butte, Les Monte-­en‐l’air des Batignolles, Les Costauds de la Villette, et maintenant Les Marlous de Belleville, sont les dignes représentants des gangs de la Belle Epoque.

Les Marlous, des voyous charmeurs



Faire partie des Marlous de Belleville, équivalait à suivre la meilleure formation spécialisée dans le proxénétisme. Ces apaches dominaient leur quartier la journée et descendaient à la Bastille ou dans la rue Mouffetard le soir pour escroquer le passant.



Mais le Marlou a le cœur tendre, et parmi ses filles, il y a toujours l’Officielle, la nana qu’il trimballe partout et avec qui il s’affiche. Et autant te dire qu’il valait mieux éviter de lui tourner autour.



Rêve inavoué des filles de bonnes familles et des femmes mariées, les Marlous de Belleville fascinaient la gente féminine autant qu’ils la terrifiaient.

Cette mini collection rendant hommage à ce gang du 20ème arrondissement est composée d’un sweat et deux t‐shirts, en édition limitée et numérotée de 100 exemplaires. Autant dire qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour se procurer sa sape des Marlous.



Côté distribution, la marque propose ses produits sur sa boutique en ligne www.gangdeparis.com.





A propos de Gang de Paris



Gang de Paris est une marque de vêtements pour homme basé sur les gangs parisiens proposant des sweats, t-shirts et accessoires en édition limitée de 100 exemplaires. Cinq gangs sont mis à l'honneur : Les Marlous de Belleville, Les Loups de la Butte, Les Gars d'Charonne, Les Costauds de la Villette et Les Monte-en-l'air des Batignolles.



Coté distribution, la marque vend directement en ligne sur www.gangdeparis.com ainsi que dans des boutiques sélectives, comme Colette ou Le Bon Marché.



Plus d'informations : www.gangdeparis.com