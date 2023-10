mode-beaute

KLYTIA Spa Opéra, le "City Spa" dédié au soin, à la beauté et au bien-être

Face à l’Opéra Garnier, et à proximité de la Place Vendôme où est né le tout premier Institut de Beauté KLYTIA, le "KLYTIA Spa Opéra" est dédié exclusivement au soin, à la beauté et au bien-être et s’adresse aux femmes ainsi qu’aux hommes.



"Les Parisiens et les Parisiennes le savent : riche mais aussi trépidante, la vie citadine ne permet pas toujours d’accorder de temps pour soi. C’est pour répondre à cette nécessité que KLYTIA a ouvert son nouvel espace bien-être idéalement situé au cœur de la capitale : le “KLYTIA Spa Opéra”, déclare Olga Do Nikitina, Présidente de KLYTIA PARIS.





Des soins sur-mesure et conseils beauté personnalisés avec notre Experte Beauté & Bien-Être Amandine MARIAUD



Pour des résultats optimum, KLYTIA Spa Opéra propose une approche adaptée à chaque type de peau, mode de vie etc… Dans ce cadre privilégié, il est possible de tester les produits KLYTIA, de créer sa propre routine de soin et beauté grâce aux conseils de notre Experte Beauté & Bien-Être, Amandine Mariaud. Et tous les soins sont effectués avec la gamme professionnelle : 100% vegan, clean beauty et cruelty free.

Soin du visage et corps drainant, dynamisant, coup d’éclat

Soin du visage rééquilibrant et réparateur

MesoEffect - soin renouvellement cellulaire



Amandine Mariaud, Experte Beauté & Bien-Etre



Formation & MasterClass avec les méthodes KLYTIA

Création de routine de beauté autour de la chronobiologie selon KLYTIA ;

Soins du visage liftants et anti-âge spécifiques aux techniques KLYTIA ;

Initiation aux protocoles de soins selon les méthodes KLYTIA ;

Perfectionnement de techniques esthétiques avec les innovations KLYTIA ;

Diagnostic et traitements adaptés selon les saisons



Olga Do Nikitina, Présidente KLYTIA PARIS

ADRESSE

KLYTIA Spa Opéra

chez OPERLE

1 rue Auber, 75009 Paris, 1er étage

Tous les jours de 11h00 à 20h00



Uniquement sur rendez-vous via Whatsapp :

Amandine MARIAUD : (+33) 06 03 64 14 09

PLUS D’INFOS

Site officiel : klytia.paris

Site pour les professionnels & Formations : klytia-institut-de-beaute.com