mode-beaute

Avant les fêtes de la fin d’année la maison KLYTIA, fondée en 1895, surprend avec un produit innovant : le Caviar d’eau perles de massage. Un gommage doux quotidien d’exception qui vient enrichir la nouvelle gamme Chronosoins® Soir.





"Double bubble technologie"



Caviar d’eau perles de massage, 100% végan est un exfoliant doté d'une innovation unique, la "double bubble technologie" : deux types de perles à double action. Les perles de bambou sont des petites bulles souples et douces et parfumés. Elles effectuent une action de massage et stimulent délicatement la peau, dans un second temps les micro grains d’abricot la nettoient puis enlèvent les cellules mortes.



Une fois la peau stimulée et nettoyée, l’huile de jojoba pénètre dans l’épiderme et ajoute ainsi son action hydratante, elle gomme les imperfections et protège la peau. L’eau de rose quant à elle ajoute ses propriétés purifiantes et décongestionnantes.





100% vegan



Caviar de KLYTIA est 100% vegan par sa formule d’origine végétal. Il ne contient pas d’ingrédient d’origine animale, aucun de ces ingrédients ni le produit final ne sont pas testés sur les animaux.





Une signature olfactive composée par Fabrice Olivieri

Produit d’exception, le Caviar d’eau apporte une touche festive grâce à sa signature olfactive fleurie concocté pour la gamme CHRONOSOINS® SOIR par l’artiste en parfum Fabrice Olivieri.



KLYTIA crée donc un rituel de beauté complet avec son Caviar d’eau parfumé, qui s'harmonise parfaitement avec les bénéfices de sa crème de nuit Secret Nocturne.





Le Caviar d’eau de la Maison Klytia Paris, un cadeau gourmand pour faire plaisir à votre peau à l'occasoin des fêtes de fin d’année.

A propos de KLYTIA

KLYTIA est une marque française fondée en 1895 à Paris à l’origine du premier institut de beauté au monde. Elaborée selon le principe de la Chronobiologie (étude des rythmes du corps), en partenariat avec la Faculté de Pharmacie de Paris, KLYTIA innove et propose les Chronosoins KLYTIA, la première ligne de soins de beauté qui respecte en même temps le rythme naturel de la peau et le style de vie des femmes. Les Chronosoins KLYTIA sont trois rituels de beauté innovants à vivre, le matin, le soir et le weekend.



Plus d'informations : klytia.paris