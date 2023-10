mode-beaute

"KLYTIA Spa Opéra" : un concept de soin, beauté et bien-être pour citadins

Les Parisiens et les Parisiennes le savent : riche mais aussi trépidante, la vie citadine ne permet pas toujours d’accorder de temps pour soi. C’est pour répondre à cette nécessité que KLYTIA a ouvert son nouvel espace bien-être, le "KLYTIA Spa Opéra", au cœur de la capitale.

Face à l’Opéra Garnier, et à proximité de la Place Vendôme où est né le tout premier Institut de Beauté KLYTIA, le "KLYTIA Spa Opéra" est dédié exclusivement au soin, à la beauté et au bien-être et s’adresse aux femmes ainsi qu’aux hommes.





Des soins sur mesure et des routines personnalisées

Pour des résultats optimum, le "KLYTIA Spa Opéra" propose une approche adaptée à chaque type de peau, mode de vie etc…



Dans ce cadre privilégié, il est possible de tester les produits KLYTIA, de créer sa propre routine de soin et beauté grâce aux conseils d'Amandine Mariaud, l'experte Beauté & Bien-Être de la Maison. Tous les soins sont effectués avec les produits professionnels KLYTIA : 100% vegan, clean beauty et cruelty free.



Les prestations esthétiques sont également réalisées avec des produits Made in France, vegan, clean beauty et cruelty free :

Soin complet du visage (nettoyage, gommage, hydratation intense etc) ;

Traitement anti-âge visage, cou et décolleté ;

Modelage visage et corps ;

Drainage lymphatique ;

Massages Deep Tissue, californien etc ;

Beauté des cils (extensions de cils, rehaussement de cils, soin nourrissant) ;

Beauté des sourcils (microblading, brow lift, restructuration, entretien) ;

Maquillage de jour et du soir.







Une Experte Beauté & Bien-Être KLYTIA à votre service

Styliste-Modéliste de formation, Conseillère en Image, puis Make Up Artist multi-ethnies, rédactrice Mode & Beauté, Amandine MARIAUD est une Professionnelle de la Beauté & du Bien-Être, et Experte Beauté du Regard. Elle est l'Ambassadrice KLYTIA chez "KLYTIA Spa Opéra" pour vous aider à révéler votre beauté naturelle, sublimer vos atouts et (re)trouver confiance en votre potentiel.

Adresse :

KLYTIA Spa Opéra

1 rue Auber, 75009 Paris, 1er étage

Horaires d'ouverture :

Tous les jours de 11h00 à 20h00



Uniquement sur rendez-vous

Whatsapp Amandine (+33) 06 03 64 14 09