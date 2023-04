mode-beaute

Une boutique pilote sur la plateforme MONETS.ME



KLYTIA présente désormais ses produits sur la plateforme de vente monets.me (https://market.monets.me/klytiaparis). Lors de passage en caisse, les clients peuvent régler en crypto monnaies populaires telles que USDT, Bitcoin, Etherneum… Ils peuvent également créer la version NFT des produits ou d’objets collectors. Le client recevra automatiquement la confirmation de NFT ainsi que la propriété des produits acquis.



KLYTIA "la maison la plus ancienne et la plus moderne" est toujours à l’avant-garde nouvelles stratégies pour conquérir de nouveaux marchés et améliorer l’expérience d’achat de ses clients. Cette nouvelle collaboration avec la plateforme Monets.Me permettra de s’ouvrir aux clients souhaitant effectuer leurs achats en crypto monnaie et de démocratiser ces nouvelles modalités de paiement.





La certification NFT pour les diplômes esthétiques



Depuis 2022 KLYTIA a relancé ses formations esthétiques à destination des professionnels de beauté à l’international. Dans un futur proche une certification pourra également être délivrée en version numérique cryptée NIFT qui garantira son authenticité.





La stratégie internationale "ONLINE to OFFLINE"



Après avoir lancé de nouvelles gammes de produits juste après la pandémie, KLYTIA privilégie une approche "online to offline" comme axe de développement à l’international. Depuis 2022 la marque est présente en Chine sur les principales plateformes de vente en ligne et sur les réseaux sociaux chinois. Les CHRONOSOINS KLYTIA sont également présents dans la chaîne internationale de parfumeries DOUGLAS.



Le mois prochain, les produits KLYTIA seront également disponibles dans plusieurs boutiques en ligne en Corée du Sud.





Le musée numérique et les archives présentés en NFT



Les NFT sont un moyen efficace de partager les valeurs de KLYTIA, la richesse de son histoire ainsi que son statut de premier institut de beauté au monde et de renforcer la diffusion d’un message précis. Le projet de musée de la marque en ligne est actuellement en cours de réalisation.

A propos de KLYTIA



KLYTIA est une marque française fondée en 1895 à Paris à l’origine du premier institut de beauté au monde. Elaborée selon le principe de la Chronobiologie (étude des rythmes du corps), en partenariat avec la Faculté de Pharmacie de Paris, KLYTIA innove et propose les Chronosoins KLYTIA, la première ligne de soins de beauté qui respecte en même temps le rythme biologique de la peau et le style de vie des femmes. Les Chronosoins KLYTIA sont trois rituels de beauté 100% végans, innovants à vivre, le matin, le soir et le weekend.





A propos de Monets.me



Monets.me est une startup française accompagnée par les Hauts de France Innovation Development et Euratechnologies qui permet d’acheter et vendre des produits en crypto monnaies et de créer des NFT pour les objets de collection.