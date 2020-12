mode-beaute

Des inspiration venues de l'Orient exotique

La collection Julie Colleoni mettent à l’honneur un Orient exotique, fantasme né des mouvements artistiques chinois et européens du XVIIIe. Une inspiration conjuguée aux multiples impressions de voyages de la créatrice, née d’un besoin d’exprimer les paysages oniriques de son enfance en Corse et de ses 10 années passées en Orient, qui retranscrivent une perception singulière de l’évasion.



Fabrication artisanale made in France

Ses créations oniriques sont toutes réalisées à la main en France dans son atelier à partir de ses aquarelles. À la manière d’un cabinet de curiosité, ces objets porteurs de sens sont façonnés pour faire rêver et célébrer la découverte et le dépaysement.





Proximité et durabilité

Julie Colleoni a eu à cœur de créer une relation de proximité avec ses clients afin qu’ils puissent lui communiquer leurs souhaits de personnalisation et dans le but de développer une stratégie de marque responsable dans le choix de ses partenaires dans un souci environnemental et de qualité de des produits.



Prix



Bracelets manchettes grand format (3,7 cm de hauteur) : 95 €

Bracelets manchettes petit format (2,1 cm de hauteur) : 75 €

Pour voir la collection, cliquez ici



www.julie-colleoni.com