mode-beaute



20 ans d’expertise et de sérieux au service de la beauté



Le Club de la coiffure à domicile est dirigé par Vincent Lefrançois, lui-même expert de la coiffure. Avant de lancer ce projet, il a en effet lui-même pratiqué la coiffure à domicile durant 5 ans. En proposant ce service de proximité, le Club est devenu un groupe national de référence sur le territoire français. Les caméras de M6 ont suivi le dirigeant du réseau, entre Nantes, Nice ou encore Monaco. Découvrez une journée type de travail de Vincent Lefrançois, ponctuée par divers rendez-vous avec les partenaires du Club : directeurs commerciaux, fournisseurs, organisateurs de séminaires...





Des formations régulières pour être à la pointe de la coiffure



Les coiffeuses du Club ont en moyenne 15 ans d’expérience. Elles bénéficient de la formation continue en matière de dernières techniques et nouveaux produits capillaires. Elles gagnent ainsi en compétences et peuvent proposer constamment de la nouveauté aux clients. L’équipe de l’émission Capital a ainsi suivi 11 collaboratrices du Club en pleine journée de formation à Nantes. Elle a également suivi Myriam, coiffeuse aguerrie en région nantaise et membre du Club. À découvrir son expérience le dimanche 9 avril sur M6.





Prix moins chers, produits de qualité professionnelle...



Avec des prestations 10 à 15% moins chères qu’en salon de coiffure classique, non seulement vous gagnez du temps, mais vous économisez également. Comptez en moyenne 27€ la coupe shampooing - brushing. Soucieux du bien-être des clients, le Club met à disposition de ses collaboratrices, des produits et soins de qualité de la marque Vitality’s, utilisée également par le comité Miss France. Ces produits d’une gamme professionnelle de coiffure s’adressent à tous types de cheveux et leur procurent tout ce dont ils ont besoin au quotidien.





La coiffure à domicile pour tous



Les 350 coiffeuses du réseau Vincent Lefrançois sillonnent toute la France, aussi bien en zone rurale qu’urbaine. Elles interviennent à domicile, en entreprises, auprès des femmes d’affaires et des mères au foyer, en maisons de retraite, sur les lieux de vacances... Par souci d’efficacité et pour éviter les pertes de temps au salon de coiffure traditionnel, les coiffeuses à domicile du Club se déplacent où que vous souhaitez.



Rendez-vous sur la chaîne M6, dans l’émission Capital, le dimanche 9 avril dès 20h40.





Pour plus d’informations : www.club-coiffure-domicile.fr