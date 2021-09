mode-beaute



Photo boutique Koker Madrid (Espagne)



Le phénomène "KOKER"



Lancée en 2014, l’aventure Koker ressemble à une "success story". Celle-ci débute avec l’ouverture d’une boutique à Toledo, et une ligne de vêtements chaleureuse et colorée imaginée par la jeune styliste Priscilla Ramirez.





KOKER, une marque pour les femmes crée par une femme



Notre philosophie d'entreprise est basé sur l'image de nos boutiques, la présentation des nos vêtements avec soin, des vêtements désignés en Espagne et fabriqués en Europe, patronage et tailles pour tout type de morphologies, des collections toutes les semaines avec les dernières tendances, très peu d’unités par modèle pour avoir une certaine exclusivité et un des prix accessibles sans renoncer à la qualité et le design.



La marque décline un concept "total look", offrant aux fashionitas la possibilité de se composer des tenues complètes, incluant accessoires et chaussures. Un principe original qui conduit Koker à s’imposer rapidement comme l’une des marques montantes de la mode espagnole et à se développer dans le monde entier, à l’instar de ses sœurs aînées Zara ou Desigual. Mais à la différence de ces deux enseignes, Koker appuie son développement international sur un réseau de franchises, déclinant avec soin son univers unique dans 9 pays. Une stratégie payante pour Koker qui connaît une évolution constante de son chiffre d'affaire depuis 2014, exception faite de 2020 en raison de la pandémie.





Photo boutique Koker Madrid (Espagne)



"Total look" et différences sublimées



Si la ligne de vêtements a rencontré rapidement un tel succès, c’est grâce à quelques ingrédients essentiels, qui constituent son ADN. En premier lieu, le "total look" : des chaussures aux sacs à main, en passant par les bijoux et autres accessoires, sans oublier, bien sûr chemises, robes, jupes et pantalons. S’adressant en priorité aux femmes de trente ans et plus, la marque propose néanmoins des combinaisons complètes pour tous les âges, mais surtout pour toutes les silhouettes. "Chez Koker, toutes les femmes sont uniques et différentes, et ce n'est pas seulement un discours marketing", précise Luis Gonzalez, chargé de l’implantation de la marque sur le marché français.





Des collections "made in Europe"



L'ensemble des collections sont designées en Espagne et confectionnées dans des ateliers en Italie, en France, en Espagne et au Portugal. Alliant prix abordables et qualité, la marque s’adapte ainsi au plus près des tendances et des cultures de chaque pays, suivant le principe du "fast fashion".



Photo boutique Koker Madrid (Espagne)



Des nouveautés chaque semaine



L’ADN de la marque repose ainsi sur sa capacité à renouveler sans cesse ses collections : pas moins de 100 nouveautés alimentent chaque semaine les rayons des boutiques "Koker". Adepte du "Agile fashion", Koker n’hésite pas à écarter rapidement les collections qui ne fonctionnent pas, et préfère la qualité à la quantité : chaque boutique ne dispose que de trois pièces par taille, offrant une véritable exclusivité à ses clientes.





Une expérience inoubliable



Lauréat de la meilleure ouverture de boutique à Barcelone en 2018, Koker accorde un soin particulier à l’expérience client en s’appuyant notamment sur le marketing sensoriel. Tout est prévu pour conserver un souvenir agréable du passage en boutique : un parfum unique créé par et pour Koker, une musique d’ambiance adaptée à la marque et des vitrines attrayantes aux couleurs latines.





Un réseau de franchises qui s'étend de l'Europe à l'Amérique



En dehors du territoire espagnol, les boutiques "Koker" font partie d’un réseau de franchisés implanté au Portugal, en Suisse, en Belgique, en Roumanie, au Maroc, au Mexique, au Costa Rica et au Guatemala. Situées principalement dans les centres-villes, les gares ou les centres commerciaux, leur surface, de 80 à 400 m2, reproduit attentivement l’univers unique de Koker.

Située dans la galerie marchande du centre commercial Carré d'Or à Perpignan et dotée d'une surface de 240m2 dont 180m2 dédié à la vente, la première boutique Koker implantée sur le sol Français sera inaugurée le 16 septembre 2021. L'enseigne a pour ambition d'ouvrir plusieurs sites supplémentaires en France d'ici à l'horizon 2022.

Les visuels de la boutique seront disponibles à partir du 15 septembre.