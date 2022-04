mode-beaute

100 centres en France à horizon 2025

Avec le développement de son réseau H. de B. minceur ambitionne une forte progression : 100 centres en France d'ici 2025 et une prise de marché à l'étranger qui consolidera l'enseigne au profit du développement de ses praticiens. L'évolution majeure du réseau porte ainsi sur la formation des praticiens, un accompagnement renforcé post création et la création d'outils digitaux.



Etre franchisé H. de B. minceur, c'est devenir un ambassadeur du "bien dans sa peau" en exerçant un accompagnement au coeur des émotions. C'est apprendre à ceux qui sont en souffrance à s'aimer, à retrouver le plaisir, le vrai goût de la vie.





H. de B. minceur forme, soutient et accompagne ses praticiens

H. de B. minceur forme, soutient et accompagne ses praticiens en étant présent sur :

Une formation initiale de trois semaines

L'amélioration continue (formation, suivi)

Le conseil en gestion & administration

Le développement commercial

La digitalisation des process marketing

La communication à travers des actions locales & nationales



"Ces années d'exercice ont confirmé l'efficience de la méthode que nous pratiquons. Le marché est porteur et en constante évolution, je me devais de faire évoluer le réseau en franchise pour agir au plus près des enjeux des praticiens H. de B. minceur."

Marie-Astrid Heucq de Baets | Présidente et fondatrice de la méthode H. de B. minceur.

Montant des dépenses et investissements spécifiques à H. de B. minceur engagés par le candidat franchisé avant de commencer l'exploitation Apport personnel 5000 euros Droits d'entrée 20500 euros Investissement global 33000 euros CA potentiel après 3 ans 70000 euros

A propos de H. de B. minceur

Au fil des années H. de B. minceur s'est établie dans le domaine de la minceur comme une marque discrète, symbole de réussite personnelle et d'émancipation professionnelle porteuse de sens.

H. de B. minceur poursuit son histoire grâce à des valeurs partagées de bienveillance, d'authenticité et d'excellence qui font le socle de toute relation humaine.





La méthode H. de B. minceur

La méthode H. de B. minceur est une méthode d'amincissement naturelle créee en 2009. " Transmettre aux clients le pouvoir de maîtriser leurs silhouettes, est notre vocation."

Cette méthode est fondée sur :