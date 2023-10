mode-beaute

Happywool.com se mobilise à l’occasion d’Octobre Rose



Chaque année, plus de 60 000 femmes sont atteintes par le cancer du sein (source : octobrerose.fondation-arc.org). C’est 1 femme sur 8* qui risque d’être touchée au cours de sa vie. Happywool.com réaffirme alors son engagement cette année pour soutenir cette noble cause.



Un kit solidaire créé par l’influenceuse @stephaline_made pour Happywool.com et RoseUp



Pour cette campagne annuelle, l’influenceuse @stephaline_made, grande passionnée de tricot, a créé le kit Octobre Rose : bonnet et mitaines à la couleur de ce mois de sensibilisation.



Des indispensables modernes et confortables à réaliser chez soi grâce aux étapes de fabrication soigneusement expliquées (textes et vidéo) par Stéphaline.

Dès le 1er octobre, ce kit solidaire proposé à 40€ sera disponible à la vente sur le site et dans les boutiques Happywool.com.

Il comprend :

Deux pelotes Phil Givre coloris rosée

Des aiguilles circulaires rose gold

Des anneaux marqueurs

Des aiguilles à laine

Les explications





Happywool.com soutient les actions menées par RoseUp



Pour chaque achat du kit Octobre Rose, Happywool.com s’engage à reverser 1 euro à l’association RoseUp. Que cela soit pour soi ou pour offrir, tout achat de ce kit permet de soutenir les actions menées au quotidien par les équipes : Rose Magazine pour informer, webinaires et ateliers pour accompagner, Maison RoseUp pour écouter et partager etc.



Autant d’actions nécessaires pour informer, soutenir et défendre les droits des personnes touchées par le cancer et leurs proches.

A propos de Happywool.com



Happywool.com développe trois marques au style différent et affirmé, pour tous les goûts et tous les usages : Phildar - univers chic & intemporel, Pingouin - univers créatif. Deux marques historiques rejointes par PPY - le nouvel incontournable de la mercerie.



En plus de lancer la Wool School - 1ère école virtuelle dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, Happywool.com initie les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète.



Happywool.com c’est aujourd’hui : Plus de 1 000 références de fils Phildar et Pingouin et 85 références PPY, marques présentes dans 1000 points de vente en France.



Plus d'informations : https://www.happywool.com