Des actifs qui protègent, nourissent et régénèrent

Grâce à sa teneur en acide laurique et en acides gras saturés à chaîne moyenne, l’huile de coco s'impose comme un indispensable en cosmétique en raison de ses nombreux bienfaits pour la peau et les cheveux



L’huile de coco est exclusivement constituée d’acides gras, triglycérides à chaîne moyenne essentiels à l'organisme pour être en pleine forme



- 50 % de l’acide laurique, acide gras rare, composant essentiel du lait maternel, boosteur des défenses immunitaires.

- 20 % de l’acide myristique.

- 10 % de l’acide palmitique.

- Des acides caprique et caprylique, décanoïque et octanoïque

Recommandée pour le soin des cheveux grâce à des actifs qui protègent et régénèrent, l’huile de coco aide également à lutter contre le vieillissement de la peau, elle hydrate et nourrie parfaitement, visage et corps.







Préservation de l'environnement et origine qualité

L’huile de coco Skinny est produite dans une région protégée du Vietnam "le Ben Tre" où les forêts des noix de coco utilisées pour la gamme Skinny ont reçu le label "Tree of life" de "la communauté de la noix de coco d’Asie-Pacifique". Ce label reconnaît la préservation de l’environnement et la qualité supérieure des noix de coco du Ben Tre.