mode-beaute







Des cadeaux à tricoter pour la Saint-Valentin



Chaque année, la Saint-Valentin inspire des milliers de couple à travers le monde. Cadeaux, activités, restaurants, week-ends… Chacun a sa manière de célébrer l’amour. Depuis quelques années, ce sont les cadeaux maison qui font leur grand retour. Au-delà des avantages économiques qu’ils présentent, ils incarnent aussi une attention plus personnelle et unique. À l’heure des modes de consommation plus responsables, offrir en cadeau des accessoires et vêtements en tricot est également une alternative durable aux cadeaux traditionnels. La marque française de tricot Pingouin propose ainsi un large choix d’articles à confectionner soi-même à partir d’un patron.





Une sélection de modèles pour créer des tenues assorties



À l’occasion de la Saint-Valentin, Pingouin met en lumière trois de ses modèles phares à destination des hommes et des femmes : le pull Gaby, le débardeur Liverpool et le gilet Damien. Ces trois pièces en tricot mixtes suivent les dernières tendances de la mode et s’adaptent aux codes de notre époque, ancrés dans le dépassement de la question des genres. Occasion de se mettre à nouvelle activité à deux ou bien petite attention personnelle, cette collection de vêtements assortis à tricoter a de quoi intéresser les amoureux de la création et de la mode.





Tricoter des vêtements mixtes pour choyer la planète



Responsable et engagée, la marque Pingouin a également créé cette ligne de modèles mixtes pour préserver l’environnement. La mode no-gender, également connue sous le nom de genderless ou gender-neutral, invente un style neutre qui s’affranchit de la catégorisation des vêtements dans les cases « homme » ou « femme ». En proposant des modèles de vêtements « deux en un », Pingouin s’ancre dans une démarche plus écologique. Par leur style sobre et intemporel, ces pièces promettent de traverser les modes et de pouvoir être aussi bien reportées dans le futur par des hommes comme des femmes. La collection de vêtements mixtes à tricoter signée Pingouin offre donc une belle occasion de manifester son amour pour son prochain et pour la planète.





À propos de Pingouin



Ancrée au cœur des dernières tendances, Pingouin propulse le tricot et l’art du D.I.Y pour petits et grands à travers un univers créatif et coloré. Pingouin appartient à Happywool.com, qui propose plus de 1 000 références de fils pour Phildar et Pingouin, marques présentes dans 1000 points de vente en France et deux sites e-commerce : phildar.fr et pingouin.fr.



Happywool.com initie aussi les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète !