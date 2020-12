mode-beaute

Bijou personnalisé reposant sur l’univers ésotérique de l’astrologie



Chaque bracelet, unique - décliné en or ou en argent - représente l’alignement des astres au moment de la naissance de celui qui le porte, illustrant ainsi les grandes lignes de son thème astral. Le concept a été imaginé, dessiné et conçu par Dylan Robin, créateur et président de la compagnie.





Bracelets gravés des douze constellations du zodiaque



Conçu sur un bracelet jonc ouvert et ajustable, le bijou est gravé des douze constellations du zodiaque sous lesquelles des charms symboliques sont fixés en fonction de leur placement sur votre carte du ciel.



Les fondements de l'astrologie et du thème astral y sont matérialisés : Soleil, Lune, Ascendant ou encore Milieu du ciel. Permettant ainsi aux adeptes de pouvoir l'interpréter. Pour les "profanes" un profil astral personnalisé muni d'un guide de lecture accompagne le bijou. Un concept initiatique ouvrant la voie au cheminement intérieur.





"Créer quelque chose de plus profond"

"Designer d’accessoires de mode depuis plusieurs années, l’enchaînement effréné des productions à l’étranger répondant à des tendances toutes aussi différentes qu’éphémères a fait naître en moi le besoin de créer quelque chose de plus profond. 2020 est une année particulière qui a remis beaucoup de choses en question et en perspective, tant sur le plan humain que sur le plan économique. Se reconnecter à soi, mais aussi aux autres d’une manière différente, se soutenir, soutenir l’économie de notre pays, voilà autant de volontés qui nous ont incité à créer un produit éthique 100% français.", commente Dylan Robin, le créateur et président d’Entités.





"Soutenir la production et l’achat local"



"Pour les matières premières nous faisons appel à un fabricant situé en Haute-Savoie en France ce qui nous permet de coller à notre credo: soutenir la production et l’achat local, qui nous tiennent tant à cœur. Confiance, conseil, proximité et qualité sont les principaux atouts qui nous confortent dans notre choix afin de proposer un bijou dont la valeur réside à la fois dans sa qualité, son sens, mais aussi dans la façon dont nous avons pu le matérialiser.", explique Dylan Robin, le créateur et président d’Entités.

A propos de Dylan Robin

Dylan Robin, styliste et designer issu de l'atelier Chardon Savard à Paris, a développé son expérience en créant les accessoires et la maroquinerie de différentes marques à Paris, puis à Montréal. A son retour en France, il commence à réfléchir au concept de bracelets basés sur l’astrologie qui vient de voir le jour et lance Entités.

Boutique : www.entitesboutique.com