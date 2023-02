mode-beaute







Préparer l’arrivée de bébé avec des vêtements faits main

Depuis quelques années, les modes de consommation tendent à devenir plus responsables et l’industrie de la mode ne fait pas figure d’exception comme le montre la tendance de la slow fashion. Née de la volonté d’acheter moins mais mieux, la mode responsable regroupe aussi bien les amoureux de la seconde main que les amateurs de Do It Yourself (DIY). Aujourd’hui, ils sont plusieurs milliers à travers le monde à coudre leurs vêtements de toute pièce et l’hashtag #knitting (tricoter) sur TikTok comptabilise 2,5 milliards de vues.

Portés par cette tendance, de nombreux parents se mettent à tricoter eux-mêmes les vêtements pour leurs enfants et notamment leurs bébés. Gilet, pull, chaussons, bonnets ou encore écharpe… Phildar propose de les aider à préparer la valise de maternité de leur bébé avec des idées de pièces à tricoter comme le modèle de bonnet Cali, le doudou Célestine ou encore la brassière Charlie.





Des modèles de tous les niveaux et une école de tricot gratuite en ligne

Qu’ils soient débutants ou déjà aguerris, les parents peuvent trouver des modèles de vêtements à tricoter allant du niveau « novice » au niveau « expert » en passant par les niveaux « facile » et « intermédiaire ». De plus, pour les accompagner au mieux, Phildar a créé la première école de tricot virtuelle : la Wool School. Cet espace en ligne gratuit regroupe des cours et des contenus exclusifs pour apprendre les techniques de base du tricot grâce à des tutoriels vidéo, des dessins et des fiches explicatives.



Trois professionnelles y partagent également leurs astuces et aident personnellement leurs élèves à réparer leurs erreurs. Les plus expérimentés peuvent eux aussi s’y perfectionner grâce à des cours de niveau intermédiaire et avancé.





Des gammes de vêtements à tricoter pour tous les âges et tous les styles

Et parce que les bébés d’aujourd’hui sont les enfants de demain, Phildar propose des gammes allant de la naissance à l’âge adulte. En effet, pendant la première année de sa vie, un bébé grandit en moyenne de 25 centimètres ce qui induit un renouvellement fréquent de sa garde-robe. Avec les vêtements tricotés, il est tout à fait possible de détricoter un modèle afin d’en récupérer le fil et d’en concevoir un nouveau, adapté à sa taille. D’année en année, Phildar inspire avec des modèles intemporels tels que des marinières ou des bonnets qui vont aux petits comme aux grands.



A propos de Happywool.com

Happywool.com développe deux marques historiques au style différent et affirmé, pour tous les goûts et tous les usages : Phildar - univers chic & intemporel et Pingouin - univers créatif !



En plus de lancer la Wool School - 1ère école virtuelle dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, Happywool.com initie les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète.



Happywool.com c’est aujourd’hui : Plus de 1 000 références de fils Phildar et Pingouin, marques présentes dans 1000 points de vente en France et 2 sites e-commerce : phildar.fr et pingouin.fr.