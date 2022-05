mode-beaute



Depuis plus de 75 ans, les U.S.A, le Royaume-Uni, aujourd’hui l’Europe, chaussent la rétro-chic Salt-Water Sandal.



Salt-Water Sandal: une histoire de père, de fille et de Seconde Guerre mondiale



Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1940, Walter Hoy fabrique les premières sandales Salt-Water à partir de chutes de cuir, un matériau alors en pleine pénurie. C’est un modèle au design original qu’il destine à l’origine à sa fille Margery. Ainsi naît la première paire de Sandals Salt-Water Original à laquelle suivra une seconde, pour son frère Bob. Une, deux et des milliers traversent aujourd’hui les océans et le monde.



"Salt-Water Sandal Original"



Durable : elle traverse le monde et la mode depuis plus de 75 ans



Durable dans tous les sens du terme, puisqu’elle traverse le monde et la mode depuis plus de 75 ans et est l'une des premières paires de sandales durables par sa solidité et la longévité de son style. Style témoin des "années 40 américaines", véritable "signature" fixée "durablement" dans la mémoire collective et qui s’impose, aujourd’hui en 2022, comme réelle tendance.





Inchangée depuis quatre générations

Semelle couture main, boucles à languettes inoxydables et réglables, cuir tressé imperméable à l’eau salée - spécificité qui lui vaut l’origine de son nom de marque "Salt-Water Sandal". Au fil des décennies sa palette de coloris s’est élargie et sa gamme plus étoffée présente une collection de onze modèles pour enfants et neuf pour adultes. Les SaltWater Originals reposent sur une robuste semelle en caoutchouc ; celles de la gamme Sun-San reposent sur une base en uréthane plus souple.





Salt-Water Sandal, un accessoire tendance des "people"



Les Salt-Water Sandals sont très appréciées par nombre de célébrités : Kate & Lottie Moss, Gwyneth Paltrow et Uma Thurman sans compter les petits fans : Blue Ivy et Vivienne Jolie-Pitt, Apple Martin et Shiloh Jolie-Pitt.

