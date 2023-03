mode-beaute







Après les pulls en hiver et les écharpes au printemps, le tricot s’invite maintenant comme la pièce fashion des mariages. Toujours aussi tendances, les vêtements tricotés et crochetés amènent une touche à la fois raffinée et bohème qu’on retrouve depuis 2021 au cœur de nombreux défilés de mode à l’instar de ceux de Dior ou encore Anna Sui.

Pour répondre à cette forte demande, la marque de laine Happywool.com (Phildar & Pingouin) propose une Collection Cérémonie dédiée aux vêtements et accessoires indispensables des cérémonies estivales à tricoter soi-même. Robe, châle et beau gilet dans le vestiaire de la mariée, débardeur, headband et ceinture pour être l’invité parfait… Le leader français promet d’être au cœur des 300 000 mariages français prévus cette année en faisant rimer chic, créativité et écologie.



A propos de Happywool.com

Happywool.com développe deux marques historiques au style différent et affirmé, pour tous les goûts et tous les usages : Phildar - univers chic & intemporel et Pingouin - univers créatif.



En plus de lancer la Wool School - Première école virtuelle dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, Happywool.com initie les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète.



Happywool.com c’est aujourd’hui plus de 1 000 références de fils Phildar et Pingouin, marques présentes dans 1000 points de vente en France et 2 sites e-commerce : phildar.fr et pingouin.fr.