Les influenceurs sont partout. Ils régnaient autrefois sur Youtube, Instagram ou sur leurs blogs mais ils envahissent désormais tous les aspects de la vie moderne. On les retrouve sur les plateaux des talk-show, le soir, dans des pubs à la télé le matin ou carrément sur des 4/3 en allant au travail.



Les géantes de ce milieu comme EnjoyPhoenix, Sananas ou ElsaMakeup sont connues de tous. Mais pour dénicher les incontournables de demain, il existe désormais la sélection The Hot 50. Des originales, des tumblr, des hommes, des mamans, il ne reste plus qu’à faire son choix en fonction de son style et de ses envies..



Leur originalité ? Ils ne sont pas (encore) tous connus du grand public mais ont un sacré potentiel. Le point commun ? Ce sont des pépites.

Gratuit et entièrement libre de droit, The Hot 50 peut être consulté et exploité par toutes et tous.





Pour accéder à la sélection The Hot 50 2017, cliquez ici

