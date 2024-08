sante

Une victoire pour les malades



Annoncé dès 2014 dans le cadre du 3e Plan cancer, le dossier était resté au point mort pendant plusieurs années. La publication de l’arrêté ministériel, le 18 mars dernier, constitue une véritable victoire pour les malades du cancer, qui attendaient avec impatience un meilleur remboursement des chevelures de remplacement.



Aujourd’hui, c’est le remboursement intégral des perruques de classe 1 que la nouvelle nomenclature autorise. Cette réforme fait suite à de longs mois de discussions au sein du Comité économique des produits de santé, qui réunit les associations de patients, les fabricants de prothèses capillaires et les représentants du ministère.









Qu’est-ce qui change concrètement ?



La nouvelle nomenclature fait apparaître deux grandes nouveautés : l’augmentation des montants remboursés et l’élargissement des publics concernés. La sécurité sociale ne fera plus de distinction entre les alopécies liées à la chimiothérapie, à la pelade, ou aux maladies génétiques.



La nomenclature définit aussi 4 classes spécifiques. Les prothèses capillaires dites de classe 1, en fibres synthétiques, seront remboursées à 100%, avec un prix de vente maximum de 350 €. Pour les perruques de classe 2, confectionnées avec au moins 30% de cheveux naturels, le remboursement s’élève à 250 euros et le prix est plafonné à 700 €. La classe 3 concerne les prothèses capillaires partielles, pour un maximum de 125 €. Enfin, les accessoires textiles, de type turban ou bonnet, forment la classe 4 dont les montants varient entre 30 et 40 euros.



Eligibles à un remboursement par an, sur prescription médicale, les patients devront s’adresser à des centres spécialisés, répondant à des critères de diplôme, de variété des modèles, d’espaces de confidentialité. Les perruques doivent présenter des caractéristiques spécifiques telles qu’une implantation manuelle et une densité de 30 fibres par cm2.



Ce passage obligé chez un professionnel référencé est la garantie de qualité d’un accessoire devenu un produit de santé à part entière. "La perruque n’est pas un accessoire futile. En gommant les stigmates de la maladie, elle aide la personne à se reconstruire psychologiquement et à se concentrer sur la guérison", précise Franck Azaïs, directeur général d’Adérans France.





Aderans, un acteur du marché au cœur des négociations



Présent dès le début des discussions, le groupe Aderans, qui a assuré la présidence du SNEC (Syndicat National de l’Esthétique Capillaire) durant cinq ans, a joué un rôle actif dans les négociations.



"Nous avons apporté notre expertise technique, pour la mise en place d’une mesure profitable aux usagers et acceptable économiquement. Afin de ne pas dépasser le plafond de 350 €, les fabricants se sont engagés à raboter leur prix", explique Franck Azaïs, directeur Général d’Aderans France. "Ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont concernées. Elles pourront accéder plus facilement à des perruques esthétiques et confortables, n’irritant pas l’épiderme."





A propos d’Adérans



Créé à Tokyo en 1968, le groupe Aderans est aujourd’hui le n°1 mondial de la prévention et de la correction capillaire. Présent en Europe, en Asie et aux États-Unis, il compte 5 300 salariés et 53 filiales à travers le monde. Dès les années 1990, sa marque phare Any d’Avray s'est engagée auprès des personnes atteintes d’alopécie. Dans ses 115 centres conseils à travers toute la France, des professionnels sont à l'écoute pour aider les patients à retrouver estime de soi et confiance dans leur image. L’enseigne soutient également les associations qui œuvrent dans la lutte contre le cancer et a créé notamment le "Passeport bien-être" et le "Prix Infirmier Any d’Avray".



Plus d'informations : www.aderanshaircenter.fr/