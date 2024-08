shopping



Jardin, brico, déco et animaux de compagnie : 6 produits se sont particulièrement distingués et ont reçu un Grand prix du Jury. Le coeur de notre présidente s’est enflammé pour le Monolith Junior et le jury a élu un Grand Prix de l’Année fulgurant. Lors de cérémonie de remise, Foire de Paris et le Women’s Garden Executive Club proposeront à un panel de femmes du grand public d’élire 3 Grands Prix : Femmes, Enfants et Hommes parmi les produits labellisés.



Comme le dit si bien notre parrain du Label Hommes Philippe Collignon : "Le jardin peut se voir de plusieurs facettes - c’est ce qui en fait sa richesse."





Les grands prix de cette 6ème édition



Grand prix du jury Catégorie Déco & Aménagement

COEUR DE CHARBON

Monolith France : Kamado Monolith Junior Grand prix du jury Catégorie Produits pour le Jardin

QUE LA LUMIÈRE SOIT…

Compo France

Barrière à insectes : Ampoule LED Anti- Moustiques 2 en 1 BARZONE Grand Prix du Jury Hommes

PETIT MAIS COSTAUD !

Kärcher : Nettoyeur Mobile OC 3 Grand Prix du Jury Enfants

ENSEMBLE, C’EST MIEUX

Cerdys : Couple Myrtilles Grand Prix du Jury Femmes Catégorie Animaux de Cie

C’EST DE LA BALLE !

Petsafe : Lanceur automatique de balles

Grand Prix du Jury Femmes Catégorie Bricolage & Accessoires

UN RÉSERVOIR DE STAR

Ciret France – Color Expert : Brosse Woodstar



















Pour accéder au dossier de presse et retrouver l’intégralité du palmarès, cliquez ici

Plus d'informations : www.womensgardenexecutiveclub.com